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        Haberler Magazin Şerif Gören, entübe edildi - Magazin ahaberi

        Şerif Gören, entübe edildi

        Ünlü yönetmen Şerif Gören, entübe edildi. Gören'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 18:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:51
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        Ünlü yönetmen entübe edildi
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        Ünlü yönetmen Şerif Gören, dün gece evinde düşerek başını çarptı. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi olan 'Yol'un yönetmeni olan Gören, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Şerif Gören, entübe edildi.

        'Yılanların Öcü', 'Derman', 'Umut' ve 'Yol' gibi Türk sinemasının bol ödüllü filmlerine imza atan Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu.

        1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı.

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        1968'de Mehmet Aslan'ın 'Hakanların Savaşı'nda ilk kez yönet­men yardımcılığı yapan, bu alanda kendini geliştiren Şerif Gören; Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan, Osman Seden gibi yönetmenlerle çalıştı.

        Şerif Gören, 1974'te, çekimin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine 'Endi­şe'nin yö­netmenliğini üstlendi. Bu ilk filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Gören, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı 'Yol' ile Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanarak büyük başarı elde etti.

        Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden olan Şerif Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.

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        #Şerif Gören

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