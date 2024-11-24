Saadet Partisi'nde yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan seçildi

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu. Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede gündem maddelerinin görüşülmesi ve konuşmaların ardından yeni genel başkanın seçimine geçildi.

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Saadet Partisinin eski Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yeni Genel Başkanı Mamut Arıkan, kongreye birlikte gitti.

Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ile eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak'ın genel başkanlık için aday adayı olduğu kongrede, delegelerden aday belirlenmesi için imza toplandı.

9.⁠ ⁠Olağan Büyük Kongremiz Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın teşekkür konuşması ile nihayete erdi. pic.twitter.com/s73lryJnH0 — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 24, 2024 REKLAM Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu (ortada), İstanbul Milletvekili Birol Aydın (sağda) ve Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan (solda) da katıldı. ( Osmancan Gürdoğan - Anadolu Ajansı ) Parti tüzüğüne göre, delege tam sayısının en az yüzde 15'inin desteğini alan Arıkan ve Aydın, genel başkanlık için yarıştı.

Kongrede, geçerli 1026 oyun 823'ünü alan Arıkan, Saadet Partisinin yeni genel başkanı seçildi. "SAADET PARTİSİ, HAKKI SAVUNANLARIN PARTİSİDİR" Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Karamollaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Yaşanabilir Bir Türkiye', 'Yeniden Büyük Türkiye' ve 'Adil Bir Dünya' yolunda yeni bir döneme, yeni bir başlangıca yeni bir şahlanışa adım atıyoruz. 55 yıllık bir mazinin birikimini, bugünün dinamizmiyle buluşturuyor, bir kez daha besmelemizi çekiyor, işe koyuluyoruz. Bundan tam 55 yıl önce 'Milli Görüş Hareketi' olarak nasıl ki rahmetli Erbakan Hocamızın önderliğinde; maddi ve manevi kalkınma için, yerli ve milli bir duruş için, tüketen değil üreten bir ekonomi için, zulmeden değil, adil bir düzen için yola koyulduysak, bugün de aynı niyet, aynı azim ve aynı kararlılıkla yeniden yola çıkıyoruz. Bizler partilerden herhangi bir parti değiliz. Saadet Partisi, konjonktüre göre yön değiştirenlerin değil, her şart altında hakkı savunanların partisidir. Saadet Partisi ilk zorlukta veda edenlerin değil ahde vefa gösterenlerin partisidir" dedi.

"MÜKEMMEL BİR GENEL BAŞKANDIM DEMİYORUM" Saadet Partisi Genel Başkanı olarak son kez konuştuğunu belirten Karamollaoğlu, "Hepinizin bildiği gibi bundan tam 8 yıl önce, yine bu salonda bir kongre gerçekleştirmiş ve siz kıymetli delegelerimizin oylarıyla bu göreve, genel başkanlığa layık görülmüştüm. 'Mükemmel bir genel başkandım, muhteşem işler yaptım' demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman 'zalimin talim ettiği yola minnet etmedim.' Siyasi ikbal için, makam için, mevki için, oy için, koltuk için kula minnet eylemedim. Kınayanların kınamasından korkup hakikati dile getirmekten çekinmedim. Evet; Netenyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Perez'i Meclis'te alkışlatıp, Herzog'u Saray'da ağırlayanlar bu ülkenin 6 partisi millet için bir araya geldi diye bize demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray'da oval masada Trump ile Biden ile buluşanlar biz 6'lı masada buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar. Washington'u, New York'u kendilerine mesken tutanlar bize İrancı demeye kalktılar" diye konuştu.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" Karamollaoğlu'nun kongreye katılan partililerden helallik istemesi üzerine, partililer 'helal olsun' diye karşılık verdi. Karamollaoğlu, "Ben eğer üzerinizde bir nebze olsun hakkım varsa bütün haklarımı sizlere helal ediyorum. Son olarak ayrı ayrı hepinize bir teşekkür borçluyum. İnşallah bu nöbeti devralacak Mahmut Arıkan bey kardeşimiz, geçmişin tecrübesini, gençliğin dinamizmiyle birleştirip önümüze yeni hedefler koyacak, yeni ufuklar açacak. Ben bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, bu ulvi görevde kendisine üstün başarılar diliyorum. Ve huzurlarınızda söz veriyorum. Bugünden itibaren, bütün enerjimle, bütün imkanımla, bütün zamanımla emrinizde olacağım. Takatim bitene, son nefesime kadar verilen her görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

2 ADAY YARIŞTI Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından genel başkan adayları için delegeler imza attı. Saadet Partisi Tüzüğü'ne göre genel başkanlığa aday olabilmek için Büyük Kongre delege tam sayısının en az yüzde 15'i tarafından aday gösterilmek gerekiyor. Bu da her adayın yaklaşık 200 delegenin imzasını alarak aday olabileceği anlamına geliyor. Divan Kurulu, Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın 741, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak ise 36 oy alarak genel başkanlığa aday olamadı.

'"AZ ZAMANDA ÇOK İŞ YAPMAK ZORUNDAYIZ" Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Birol Aydın 203 delegenin oyunu alırken, 823 delegenin oyunu alan Mahmut Arıkan genel başkanlığa seçildi. Arıkan, seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyerek, "Bugünkü hükümetin ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda tamir edebilmek için olağanüstü yükler var üzerimizde. 81 ilimizde, 973 ilçemizde bir kaç gün sonra bismillah deyip çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler 1 yıl sonra mı olur, 2 yıl sonra mı olur bilemiyoruz ama; çok yakında seçim olacakmış gibi omuz omuza verip en güzel zaferleri hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN TEBRİK CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Arıkan'a tebrik mesajı geldi: "Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyorum. Genel Başkanlık görevini devreden Sayın Temel Karamalloğlu’na bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyorum." Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük

Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyorum.



Genel Başkanlık görevini devreden Sayın Temel Karamalloğlu’na bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyorum. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 24, 2024 KILIÇDAROĞLU: BAŞARILI BİR GENEL BAŞKANLIK SÜRECİ DİLİYORUM CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan da tebrik mesajı geldi:

"Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Sayın Mahmut Arıkan'ı tebrik ediyor, başarılı bir Genel Başkanlık süreci diliyorum. Samimiyet ve dürüstlükle Genel Başkanlık yapan, Millet İttifakı'nın hedefine, amacına ve namusuna her daim sahip çıkan kıymetli dostum Temel Karamollaoğlu Beyefendi'ye de verdiği mücadele için teşekkür ediyorum." Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Sayın Mahmut Arıkan'ı tebrik ediyor, başarılı bir Genel Başkanlık süreci diliyorum. @mahmutarikansp



Samimiyet ve dürüstlükle Genel Başkanlık yapan, Millet İttifakı'nın hedefine, amacına ve namusuna her daim sahip çıkan kıymetli dostum… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 24, 2024 EKREM İMAMOĞLU'NDAN TEBRİK İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tebrik mesajı geldi:

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kongresi’nde partinin genel başkanlığına seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyorum. Uzun yıllar partisine genel başkan olarak hizmet eden Sayın Temel Karamalloğlu’na da bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dilerim. Saadet Partisi’nin 9. Olağan Büyük

Kongresi’nde partinin genel başkanlığına seçilen Sayın Mahmut Arıkan’ı tebrik ediyorum. Uzun yıllar partisine genel başkan olarak hizmet eden Sayın Temel Karamalloğlu’na da bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dilerim. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 24, 2024