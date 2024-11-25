Kar yurdu etkisi altına aldı!
Kar yağışı yurdun birçok bölgesinde etkili oldu. Birçok ilde okullar tatil oldu, karayolları, köy yolları ulaşıma kapandı, yolcular yollarda mahsur kaldı, ağaçlar devrildi, ekipler yolları açmak için seferber oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün 25 il için sarı, 13 il için ise turuncu uyarı verildiği belirtildi. İşte yurttan kar manzaraları...
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AFAD, Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, pazartesi günü 25 şehir için sarı kodlu uyarının, 13 şehir için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu. Turuncu kodlu uyarı yapılan illerin Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon olduğu bildirildi. Sarı kodlu iller ise şu şekilde; Nevşehir, Niğde, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Samsun, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Artvin, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Kayseri. Açıklamada, turuncu ve sarı kodlu uyarı verilen illerden toplam 5 bin 92 ihbar alındığı, ihbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas’ta mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşın kamu tesisleri ve otellerde misafir edildiği, barınma talebi bulunan 710 vatandaşın ise tesislere yerleştirme çalışmaları sürdüğü açıklandı.
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UYARI VERİLEN İLLERDE 17 BİN 739 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalara ve uyarı verilen illerdeki son durumlara dair şu ifadeler yer aldı:
"Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam; 17 bin 739 personel 7 bin 330 araç görev yapmaktadır. Yoğun kar yağışı sebebiyle 11 ilimizde (Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde) 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kar ve tipi nedeniyle Karaman, Aksaray, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Niğde, Tunceli, Gümüşhane ve Erzincan illerimizdeki toplam 91 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 12 bin 130 kumanya/ çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir.
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ERZURUM'DA BEKLENEN KAR
Meteorolojinin Erzurum için uyarısını yaptığı kar yağışı, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı zaman zaman trafikte olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
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Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma geçici olarak kapatılırken, Valilik olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam etmesi beklendiğinden olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verdi.
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ERZURUM TEKMAN KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Erzurum-Tekman kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
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Açıklamada, "Erzurum-Tekman kara yolunun 10 ile 55. kilometreleri arasındaki mesafe, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Erzincan- Sivas karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Güzergahta seyir halindeki araçlar trafik polislerince uygun alanda yol açılıncaya kadar bekletiyor.
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Erzincan'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.
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KAHRAMANMARAŞ'TA TİPİ
Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli fırtına etkisini sürdürürken kuzey ilçelerde de tipi etkili oluyor. Fırtına kent merkezinde birçok evin çatısını uçurdu, elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu.
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KAYSERİ'DE MAHSUR KALAN KANSER HASTASI, KURTARILDI
Kayseri'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolunda birçok araç mahsur kaldı. AFAD ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, bir araçta mahsur kalan aileye ulaştı. Ailenin, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden kanser tedavisi için Kayseri'ye gelen H.İ.K. ve eşi olduğu öğrenildi. Kanser tedavisi gören H.İ.K. ile eşi, ekipler tarafından karayolları bakımevine götürüldü.
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BOLU ABANT YOLUNDA ARAÇ DEVRİLDİ
Bolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Abant Gölü Milli Parkı yolunun kenarında karla kaplanan bir çam ağacı ağırlığa dayanamayarak yola devrildi. Ağacın devrildiği yol trafiğe kapandı. Ağacın devrilme anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ağacın yoldan kaldırılmasıyla, bir süre kapalı kalan Abant-Bolu yolu yeniden trafiğe açıldı.
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ELEKTRİK KESİLDİ
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinopta yoğun kar yağışı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Orta Karadeniz Bölgesine elektrik dağıtımı yapan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, aşırı kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintilerini gidermek için yoğun çalışıyor.
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509 KİŞİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 509 kişinin misafirhanelere yerleştirildiği bildirildi.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının ulaşıma kapanması, kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ve kapalı yolların açılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezinde Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.
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TİPİ NEDENİYLE YOL KAPANDI
Gümüşhane-Erzincan kara yolunda öğle saatlerinde başlayan kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolu araç geçişlerine kapatıldı.
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SAMSUN BEYAZA BÜRÜNDÜ
Samsun'un Terme ilçesinde sis ve kar yağışı etkili oluyor. Ambartepe, Örencik, İlimdağ ve Kesikkaya mahallerinde gündüz saatlerinde başlayan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği bölgede ulaşımda aksamalar meydana geldi.
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Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Ekipler ayrıca kara saplanan araçları bölgeye sevk edilen iş makineleriyle kurtardı.
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7 SAAT SONRA YOL AÇILDI
Karadeniz'deki illeri İstanbul'a bağlayan D-100 karayolu, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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