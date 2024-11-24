Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!

"Yangına 21.36'da Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, başkaca olumsuz durum yaşanmamıştır Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'e kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir."