Özel bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet iddiası

Haftada bir gün çocuğuyla cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşan anne ve baba son dönemde oğullarının zayıfladığını fark edip durumdan şüphelendi. Ailesiyle merkezi ziyaret edip, oğlunun vücudunun birçok bölgesinde morluklar ve yanık izlerini gören baba çocuğun omzundaki ısırık izini de fark etti.

REKLAM advertisement1

Babanın görüştüğü merkezin yöneticileri çocuğun uyuz hastalığına yakalandığını aktardı. Bakım merkezinden oğlunu alan baba Beylikdüzü Devlet Hastanesine gitti. Hastaneden darp raporu alan Recep K. durumu Gürpınar Polis Merkezine bildirdi.

Baba, bakım merkezi yöneticileri ve çalışanlarından şikayetçi oldu.