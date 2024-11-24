Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        İstanbul’da seri cinayet! 5 ölü, 2 yaralı

        İstanbul'da kan donduran seri cinayet gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Bahtiyar Aladağ adlı bir kişi Büyükçekmece'de önce anne ve babasına ateş ederek öldürdü. Ardından kardeşini de ağır yaraladı. Bu olaydan sonra Avcılar'da bir kuaföre giden katil zanlısı burada eniştesini ve işyeri sahibini öldürdü. Seri cinayetin ardından şüpheli kaçtığı Esenyurt'ta aracın içinde intihar etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

        Giriş: 24.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.11.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da seri cinayet
        ABONE OL
        ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'de yaraladı.

        REKLAM

        Yaralı Özsökük'te kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "B.A. isimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere, 3 kişi de yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, şüphelinin, daha sonra intihar ederek, yaşamına son verdiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Emniyet ekiplerimiz, pazar günü saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece Celalliye Mahallesi'nde bulunan bir adreste silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri belirlenen ve aynı aileden olduğu tespit edilen, M.A. isimli şahıs ile N.A. ve B.A. isimli kadın şahısların silahla yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayda ağır yaralanan B.A. isimli kadın şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştır."

        Açıklamada, yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren kişinin B.A. isimli şahıs olduğunun belirlendiği, şahsın annesi, babası ve kız kardeşine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

        Şüpheli şahsın, ikamet adresinde işlediği olayın hemen ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuaför dükkanına yönelik silahla ateş açtığının belirlendiği ifade edilen açılamada, "Açılan ateş sonucunda, kuaförde çalışan M.S.Ö. isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayda ayrıca, şüpheli şahıs ile evli olduğu öğrenilen S.A. isimli kadın ve kardeşi G.S. yaralanmış olup yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." denildi.

        Açıklamada, hastanede tedavi altına alınan G.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği vurgulanarak, olay yerinden kaçan şüphelinin, saat 17.30 sıralarında ise kuzeni olduğu belirlenen Ş.S.B'yi Esenyurt Fatih Mahallesi'nde silahla vurduğu ve şahsın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

        B.A'nın, Esenyurt Fatih Mahallesi'nde park halindeki bir araç içerisinde intihar ederek, hayatına son verdiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Araç içerisinde yapılan aramalarda, olaylarda kullandığı tabanca ve 9 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada şahsın 'TCK 191-uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Habertürk Anasayfa