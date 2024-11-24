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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:20 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:27
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        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
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        Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

        Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

        Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
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        Tekirdağ'da cinsel istismara ve şiddete uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan ve 1 ay yoğun bakımda kalan Sıla bebeğin ölümü Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Sıla bebeğin teyzesi Aslı Tatar, "Bakiye (Sıla bebeğin annesi) bizim kız kardeşimiz değil, öyle bir kız kardeşimiz yok bizim. Öyle bir kanı bozuk kız kardeşimiz yok daha doğrusu. Bırakın bu ailede, bu sülalede yok böyle birisi" ifadelerini kullanmıştı.

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