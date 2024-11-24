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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI YAYIN - Göztepe Haberleri

        Beşiktaş - Göztepe maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Göztepe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Son 3 maçta puan kayıpları yaşayan Siyah-beyazlılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak, yaralarını sarmak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bu maçta forma giyemiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:46
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        SAAT: 19.00

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Alper Akarsu

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih

        Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

        Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışıyor

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

        Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

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        IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

        Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

        Golcü futbolcu son iki antrenmanda takımla çalıştı.

        İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bu maçta forma giyemiyor.

        3 OYUNCU SINIRDA

        Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

        57. RANDEVU

        Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya geliyor.

        İzmir ekibi, ligde geride kalan 56 müsabakada 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Filelere 51 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 92 gol gördü.

        Göztepe, deplasmandaki 28 maçta ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı.

        Sarı-kırmızılı ekip rakibiyle ligde oynadığı son 4 müsabakadan puan çıkaramadı.

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