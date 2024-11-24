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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Beşiktaş: 2 - Göztepe: 4 | MAÇ SONUCU - Göztepe Haberleri

        Beşiktaş: 2 - Göztepe: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş 2-0 öne geçtiği mücadelede Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-Beyazlıların golleri 3. dakikada Semih Kılıçsoy ve 9. dakikada Göztepe forması giyen Bokole'nin kendi kalesine attığı golle gelirken Göztepe'nin gollerini ise 12. dakikada Bokole, 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada Fofana ve 90+1. dakikada Tjanic kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:19
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        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Göztepe müthiş bir geri dönüşle mücadeleyi 4-2 kazandı.

        Siyah-Beyazlıların golleri 3. dakikada Semih Kılıçsoy ve 9. dakikada Göztepe forması giyen Bokole'nin kendi kalesine attığı golle gelirken Göztepe'nin gollerini ise 12. dakikada Bokole, 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada Fofana ve 90+1. dakikada Tjanic kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 21 puanda kalırken Göztepe ise puanını 18'den 21'e yükseltti ve Beşiktaş'ı yakaladı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

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        BEŞİKTAŞ'TA KÖTÜ GİDİŞ DEVAM EDİYOR

        Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan kötü gidişat Göztepe maçıyla devam etti.

        Kasımpaşa yenilgisinin sonrasında RAMS Başakşehir'le de berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye de 3-2 yenilerek yaklaşık 1 aylık süreçte ligde galibiyete hasret kaldı ve bu süre içinde 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

        Bu süreçte 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar, ilk sıradaki Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı.

        IMMOBILE GERİ DÖNDÜ

        Siyah-beyazlı takımda sakatlığı geçen İtalyan futbolcu Ciro Immobile, maç kadrosuna dahil edildi.

        Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede sakatlanan 34 yaşındaki santrfor, RAMS Başakşehir ve Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

        İtalyan golcü Göztepe mücadelesinde 59. dakikada oyuna dahil oldu. Immobile skor katkısı yapamadı.

        OXLADE-CHAMBERLAIN İKİNCİ KEZ MAÇ KADROSUNDA

        Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, bu sezon ikinci kez maç kadrosuna alındı.

        Sezon başında yolların ayrılması beklenen ancak takımda kalan 31 yaşındaki orta saha, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

        GEDSON FERNANDES "DALYA" DEDİ

        Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı.

        "Kara Kartal"da 3. sezonunu geçiren 25 yaşındaki orta saha, 99 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.

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        Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson Fernandes'e forma, plaket ve çiçek takdim etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Svensson'un sağdan ortaladığı topu Semih Kılıçsoy altıpasın önünde şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-0.

        10. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın ara pasında kalesini terk eden Lis'in ceza sahası dışı sol çaprazında uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokele'ye çarparak filelerle buluştu: 2-0.

        12. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Helinton'un arka direkte kafayla vurduğu top üst direğe çarparak Bokele'nin önüne düştü, Göztepeli oyuncu kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

        32. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda, top uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere bitti.

        76. dakikada Beşiktaş üçüncü gole yaklaştı. Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin penaltı noktası üzerinden volesinde top üstten auta çıktı.

        78. dakikada Semih Kılıçsoy'un sol kanatta yerden ortasında ceza sahasında Immobile şutunu çıkardı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

        82. dakikada Göztepe üçüncü golü buldu. Romulo'nun ara pasında topla buluşan Fofana, süratle ceza sahasına girdi. Fofana, Masuaku'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

        90+1. dakikada İzmir temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Romulo'nun pasında Tijanic'in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.

        Göztepe, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

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