MAÇ SONUCU | Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 0
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele oynanırken yoğun kar yağışı etkili oldu. Yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Lacivert-beyazlılar, mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 15'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 golsüz sona erdi.
Yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Lacivert-beyazlılar, mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve puanını 15'e yükseltti. Ev sahibi ekip de 18 puana yükseldi.
Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında BAY geçecek. Sivasspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.
ZEMİN KARLA KAPLANDI
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini karla kaplandı.
Sivasspor-Kasımpaşa maçının hakemi Burak Pakkan, yoğun kar yağışı nedeniyle zemini karla kaplanan maçtan önce Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminini inceledi.
Yardımcı hakemler ve TFF yetkilileri ile stadyuma gelen hakem Pakkan, bir süre saha zeminini inceledikten sonra mücadelenin oynanmasına karar verdi.
Mücadele yaklaşık 18 dakika gecikmeli olarak başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Net Global Sivasspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
8. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen topu sonda anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.
33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunda kaleci Gianniotis yerden köşeye giden topu, uzanarak çelmeyi başardı.
37. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita'nın karşı karşıya pozisyonda şutunda, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Yağış nedeniyle karla kaplanan zemin, stat görevlileri, Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivasspor'un alt yapı oyuncuları tarafından temizlendi.
Karşılaşma, saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından 18 dakika geç başladı.
50. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Gökhan Gül'ün şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.
63. dakikada Cafu'nun sağ çizgiye inerek yaptığı ortasında, ceza sahasına koşarak giren Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
74. dakikada kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
76. dakikada ceza sahasına giren Brekalo'nun ortasında, arka direkte topla buluşan Ben Ouanes'in kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Sivas'ta yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk. 46 Poungouras), Pritchard (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Charisis (Dk. 78 Ziya Erdal), Moutoussamy (Dk. 64 Emrah Başsan), Rodrigues (Dk. 78 Manaj), Koita
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 90 Barak), Fall (Dk. 68 Brekalo), Aytaç Kara (Dk. 79 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 46 Cafu), Ben Ouanes, Da Costa
Sarı kartlar: Dk. 41 Murat Paluli, Dk. 70 Koita, Dk. 76 Charisis (Net Global Sivasspor), Dk. 70 Gökhan Gül (Kasımpaşa)