Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı

Beyoğlu'nda, bir şüphelinin durakta kavga ettiği yolculara rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini araçtan indiren özel halk otobüsü şoförüne kaldırım taşı fırlatıp, başından yaralaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre şüpheli Ali B. (21), durakta bekleyen iki yolcuya küfredip üzerlerine yürüdü. Şüpheliden uzaklaşmaya çalışan yolcular İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne bindi.

Peşlerinden otobüste binip yolculara saldıran Ali B, şoförün de yardımıyla araçtan indirildi. Bunun üzerine şüpheli, önüne geçip hareket etmesine izin vermediği otobüsün sileceklerini kırdı.

Otobüs şoförünün yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, yaşanan olayın ardından sürücünün başına kaldırım taşının isabet ettiği görülüyor. Kayıtlarda, şoförün başına su dökmesi ve yolculardan yardım istemesi yer alıyor.

Saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan şoförü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Özel halk otobüsü şoförü Mustafa Gemici, AA muhabirine, olay günü Piyalepaşa'da durağa yanaşırken birkaç kişinin kavga ettiğini gördüğünü söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip şüphelinin kimliğini tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, 12 saat sonra saldırganı saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Ali B'nin 52 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kapıları açtığında bir kişinin "Beni gasp ettiler, paramı çaldılar." şeklinde bağırdığını duyduğunu aktaran Gemici, "O esnada kavga edenlerden ikisi önden, biri orta kapıdan araca bindi. Binmesiyle içerideki yolcuyu rahatsız etti. Böyle olunca ben 'inin aşağı' dedim." ifadelerini kullandı.

Gemici, bunun üzerine bir kişinin aşağı indiğini ancak diğerlerinin araçta kaldığını dile getirerek, aşağıya inen şüphelinin otobüsün önüne geçip sileceklere zarar verdiğini ve aracı yumrukladığını anlattı.