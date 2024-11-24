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        Haberler Gündem Güncel "Saldırmasaydı hasta hayatta olabilirdi!" Yoğun bakımda iki doktora saldırı | Son dakika haberleri

        "Saldırmasaydı hasta hayatta olabilirdi!" Yoğun bakımda iki doktoru darp etti

        Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor. Son olarak Konya'da yaşanan olayda annesinin ölüm haberini alan bir kişi, yoğun bakım servisinde iki doktoru darp etti. Saldırıya uğrayan doktorlardan Erol Mangır, "Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:59
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        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
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        Konya'da H.A.S., yoğun bakımdaki annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu 2 doktoru darp etti. Şüpheli gözaltına alınırken, darp edilen doktorlardan Erol Mangır, “Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6’ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik” dedi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde meydana geldi.

        Elif Sivri, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Annesinin ölüm haberini alan oğlu H.A.S., Dr. Yasin Esen ve Dr. Erol Mangır'a saldırdı. Doktorlar darp sonucu hafif yaralanırken, ihbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Doktorların şikayeti üzerine H.A.S. gözaltına alındı.

        "ŞU AN BELKİ HAYATTA OLABİLİRDİ"

        Doktorlardan Erol Mangır, “35 gündür hastamız burada tedavi altındaydı. Bugün hastamız biraz daha kötüleşmiş, entübe edilmişti. Ailesine detaylı bilgi verilmişti. Sonra oğlu olduğunu öğrendiğimiz bir kişi elini kolunu sallayarak yoğun bakıma girip önce Yasin hocamızı darp etti. Ben de müdahale etmek istedim ancak yüzüme 2 kez darbe aldım ve boğazım sıkıldı. Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6’ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu. Biz sağlıklı bir şekilde sağlık dağıtmak istiyoruz. Böyle kendini bilmez 3-5 insanın canice ve magandaca tavırları yüzünden hem hastalarımızın canı tehlikeye düşüyor hem de kendi canımız tehlike içerisinde. Her gün 06.00’da geliyorum, akşam eve gittiğimde hangi hastaya ne yapabilirim diye düşünüyorsam, herkesin aynı bilinçte olması gerekiyor” dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Konya
        #haberler
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