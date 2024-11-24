Beşiktaş, Göztepe deplasmanında! İşte Van Bronckhorst'un 11'i...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oluyor. Son 3 maçta puan kayıpları yaşayan Siyah-beyazlılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak, yaralarını sarmak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bu maçta forma giyemiyor. İşte muhtemel 11'ler...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.
Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.
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IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.
Golcü futbolcu son iki antrenmanda takımla çalıştı.
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İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bu maçta forma giyemiyor.
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3 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta maç öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
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İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
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- 7
Mert Günok
- 8
Jonas Svensson
- 9
Felix Uduokhai
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- 10
Gabriel Paulista
- 11
Arthur Masuaku
- 12
Gedson Fernandes
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- 13
Cher Ndour
- 14
Milot Rashica
- 15
Rafa Silva
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- 16
Joao Mario
- 17
Semih Kılıçsoy