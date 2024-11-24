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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Göztepe deplasmanında! İşte Van Bronckhorst'un 11'i... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında! İşte Van Bronckhorst'un 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oluyor. Son 3 maçta puan kayıpları yaşayan Siyah-beyazlılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak, yaralarını sarmak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bu maçta forma giyemiyor. İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:55
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

          Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

        • 2

          Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

          Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

        • 3

          IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

          Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

          Golcü futbolcu son iki antrenmanda takımla çalıştı.

        • 4

          İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

          Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bu maçta forma giyemiyor.

        • 5

          3 OYUNCU SINIRDA

          Beşiktaş'ta maç öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

        • 6

          İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        • 7

          Mert Günok

        • 8

          Jonas Svensson

        • 9

          Felix Uduokhai

        • 10

          Gabriel Paulista

        • 11

          Arthur Masuaku

        • 12

          Gedson Fernandes

        • 13

          Cher Ndour

        • 14

          Milot Rashica

        • 15

          Rafa Silva

        • 16

          Joao Mario

        • 17

          Semih Kılıçsoy

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