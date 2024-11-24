Memleketten kar manzaraları

ANKARA

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Başkente mevsimin ilk karı düştü.

Çevre ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu.

Yoğun yağış nedeniyle bazı kesimler beyaza bürünürken çocuklar kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Etimesgut Atayurt Mahallesi'nden Yapracık istikametine hareket eden iki belediye otobüsünün arasında bulunduğu bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolcular, otobüste yardım gelmesini bekledi.

Belediye ekiplerinin kar yüzünden kapanan yolları temizleme çalışması devam ediyor. İSTANBUL İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olan kardan dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı yollarda araç kuyrukları oluştu. Kentte gece saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, özellikle Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Beykoz, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Başta Aydos Ormanı olmak üzere, yüksek kesimlerdeki bazı yollar ile park ve bahçeler karla kaplandı. Karla kaplanan bazı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, araç kuyrukları oluştu. ILGAZ DAĞINDA KAR ULAŞIMI ETKİLEDİ Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli bölgesinde kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. REKLAM Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı bölümünde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Yaz lastikleri ile yola çıkan araçlar ile ağır tonajlı kamyon ve tırlar kar nedeniyle yolda kalırken tünel bölgesi 2 taraflı olarak ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve trafik ekipleri, yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor. Yolda kalan tır sürücüsü Ahmet Bozkurt, gazetecilere, Ankara'dan Kastamonu'ya şeker pancarı götürdüğünü belirterek, "Kar yağışından dolayı dönüşte Ilgaz Dağı'nda yolda kaldık. Aracımız boş, o yüzden çıkamadık." dedi.

Fevzi Uzun da "Yol kapalı olduğundan dolayı Ilgaz Dağı'nda kaldım. Çok fazla kar var. Şu anda da çok kar yağıyor. Yaklaşık 3 saattir burada yardım gelmesini bekliyorum." diye konuştu. KIRKLARELİ Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. REKLAM Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor. İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olası müdahale için kar yağışının olduğu bölgelerde hazır bekliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi öngörülüyor. ANADOLU OTOYOLU Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu. Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürütüyor. Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. REKLAM Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor.

DÜZCE D-100 kara yolunun Düzce kesimi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini artırdı. Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda dikkatli ve yavaş ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı. Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

KARABÜK Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolunun Kemikli rampaları, Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek bölgeleri beyaza büründü. SAKARYA Sakarya'da kar yağışının etkili olduğu kırsal kesimlerde kapalı mahalle yolunun olmadığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından belediye ekiplerince şehir merkezi ve 16 ilçenin kırsal bölgelerinde kar küreme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Yüksek bölgelerde yoğun kar alan mahalle yollarını 7/24 esasına göre takip eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekiplerinin çalışmaları neticesinde şehirde kapalı mahalle yolunun bulunmadığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 8 araç, 20 personelle kar nöbetini sürdürdüğü kaydedildi. KONYA Konya kent merkezi ve bazı ilçeler, karla beyaza büründü.

Kent merkezi ile Seydişehir, Derbent ve Yunak ilçelerinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Yağış nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince önlemler artırıldı. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ve 31 ilçede 1374 personel ve 436 araçla kış boyunca hizmet vereceklerini belirtti.

Altay, ana arterlerdeki kaldırımlar, şehir meydanları, parklar, hastaneler, okullar ve camiler gibi kamu tesislerinin yanı sıra yaya üst ve altgeçitleri ile yürüyüş yollarında kar temizliği yapılacağını ifade etti. Öte yandan, Seydişehir ilçesinde şiddetli fırtına dolayısıyla bir evin çatısı uçarken, park halindeki arabaların üzerine düşen su deposu nedeniyle araçlarda hasar oluştu.