Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bellona Kayserispor ekranlarında yayınlanan "%100 Futbol" programında mücadeleyi değerlendirdi.

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İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

"8 gol olan bir maç, seyretmeye değer bir maçtır. Maç 3-0 oldu fakat 3-21'i yakaladıktan sonra Kayseri bir acaba dönebilir miyiz isteğiyle ve Fenerbahçe'nin de acaba döner mi düşüncesiyle 3-2'ye yakalandı. Kırılma anı da Fenerbahçe'nin beklediğimiz gibi kontra ataktan gol bulmasıyla oldu. 3-2 olduktan sonra Fenerbahçe, "Biz daha önce 2-0'dan Göztepe'ye puan kaybetmiştik" düşüncesiyle oynadı. Rakipte yakalayacağız 3-3'ü dedi ve tek kaleye dönerken imdata bir gol lazımdı. Jose Mourinho, sıkıntıyı görürken şöyle bir hamle hazırlığına döndü; En-Nesyri'nin yerine Dzeko'yu koyayım, Szmanski'yi de alayım topa sahip olayım dedi. Yani rakibin temposunu pasla halledeyim diye düşündü. Derken kontra ataktan dördüncü golü buldu Fenerbahçe."

REKLAM MS | 🟡🔴 Kayserispor 2-6 Fenerbahçe 🟡🔵



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8), Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirdi. pic.twitter.com/QIBFbyUPIW — HT Spor (@HTSpor) November 23, 2024 "Ama yine de hoca o değişiklik amacı 3-2'yi önce koruyup sonra 4'ü bulmaktan, 4-2 olmasına rağmen Dzeko değil de o oyuncu 25 yaşında bir oyuncu olsaydı muhtemelen o değişikliği yapmazdı. Sebep, maçın gidişatı tamamen Oğuz ve En-Nesyri'ye uygundu. Artık skor 4-2'ykenve Dzeko da olduğu için aslında topu tutmak için değişiklik yaparken, baskı yiyordu ve 4. golü buldu. Fenerbahçe, skor 3-0'ken durup dururken başına iş aldı Djiku'nun ters bir vuruşuyla oyunu 3-1'e getirdi. Bu hem Fenerbahçe'yi geriye doğru itti hem de Kayserispor'a devre arasında hamle yaptırdı. Derken 1 tane daha bireysel hata yaptı Fenerbahçe. Livakovic boşa çıktı, çok ciddi bir kaleci hatasıyla oyun 3-2'ye geldi. 3-2'den sonraki 10 dakikaya baktığımız zaman Jose Mourinho, maç gidiyor ben oyunu tutayım skoru değil düşüncesiyle hareket etti ama o anda da Fenerbahçe golü buldu. Maçın başında moral olarak yükselen Fenerbahçe ve gardı düşen bir Kayserispor vardı Bu anda Djiku devreye girdi, uyayan takımı tekrar devreye soktu. Fenerbahçe akan oyunda psikolojik şartlar dışında pozisyon vermedi. 3-1'den sonra Kayseri baskılı ama bu kez Livakovic'in bireysel hatasıyla skor 3-2 oldu. Daha sonra Fenerbahçe 4. golü bulduğunda yine psikolojik şartlar devreye girdi ve o coşkusu artan Kayseri'nin bir anda enerjisi düştü. Ardından 5-6'ya gidecek olan maçta gitti zaten ki 7-8'e de gidebilirdi. Yani 3-0'ken enerjisi düşük takımı Djiku devreye soktu. Daha sonra Livakovic bu duruma daha da etki etti. Sonra En-Nesyri'nin birinci sınıf gol vuruşuyla Fenerbahçe golü buldu ve maç farka gitti."

🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): 20 Ekim'e kadar biz Real Madrid'i ve Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho'yu gördük. Jose Mourinho bu zaten yorumları vardı. Samsun maçından sonra 15 gol attı Fenerbahçe. O maçtan sonra değişti Fenerbahçe. Türkiye'ye göre oynamaya başladı. pic.twitter.com/ImWWRO8lgK — HT Spor (@HTSpor) November 23, 2024 "Ligin bugün itibariyle 3'de 1'lik dilimi bitti. Şimdi ligin zirvesinde ki iki takımdan bahsediyoruz ama Fenerbahçe ilk yarısını iki yarı olarak oynadı. Bence Fenerbahçe için en önemli şey bu. Ali Koç, Jose Mourinho'yu 20 Kasım akşamı transfer etti. 20 Ekim'e kadar biz Real Madrid'i ve Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho'yu gördük. Jose Mourinho bu zaten yorumları vardı. Samsun maçından sonra 15 gol attı Fenerbahçe. O maçtan sonra değişti Fenerbahçe. Türkiye'ye göre oynamaya başladı."

💥 "Fenerbahçe kesinlikle bir sol stoper almalı."



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Sarı lacivertliler bugün Oğuz ve Mert'i yeniden transfer etti. pic.twitter.com/Bmcj2peNGR — HT Spor (@HTSpor) November 23, 2024 "Mert Hakan Yandaş kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Enerjisi, takıma verdiği motivasyonu; Zaman zaman bende eleştiriyorum ama sadece isyankar bir oyuncu olmadığını da gösterdi. Mert Hakan, sadece rakibi tahrik eden bir futbolcu değil." 🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Mert Hakan Yandaş kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. pic.twitter.com/6CyltBNpfI — HT Spor (@HTSpor) November 23, 2024