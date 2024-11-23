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        Haberler Sağlık C vitamini deposu kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden | Sağlık Haberleri

        Yaşlanma etkilerini azaltıyor, demir eksikliği ile mücadele ediyor... C vitamini deposu kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden

        Narı andıran kırmızı taneler, kavuna benzeyen sarı kabuklar ama ikisine de benzemeyen bir lezzet... Tadını acı bulanların sayısı az değil ama faydaları öyle fazla ki istesek de istemesek de tüketirken buluyoruz kendimizi... Evet, kudret narından bahsediyoruz. İşte size C vitamini deposu kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:00
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        • 1

          Tropikal meyvelerin mutfaklarımıza girmesi henüz çok yeni. Mangoydu avokadoydu derken kudret narının sağlık için faydasına uzanan hızlı bir yolculuk yaptık. Kabakgiller familyasından bir meyve olan kudret narı ilgi çekici bir görüntüye sahip ama onu sofralarımıza getiren şey görüntüsünden ziyade sağlık için faydası oldu.

        • 2

          Tıp dünyası kudret narından bahsederken Momordica Charantia adını kullanıyor. A vitamini, C vitamini, B vitaminni ve D vitamini açısından oldukça zengin olan kudret narı ya püre haline getirilip ya da zeytinyağı ile karıştırarak macun haline getirilip yeniyor. Peki kudret narının son zamanlarda bu kadar popüler olmasını sağlayan etkisi nedir dersiniz? Gelin beraber bakalım.

        • 3

          1) Gastrit, reflü gibi mide rahatsızlıklarının ilacı

          Kudret narının adını genelde gastrit sorunu yaşayan kişilerden duyduysanız hiç şaşırmayın çünkü bu meyve ile hazırlanan zeytinyağlı macun sindirime yardımcı olur; gastrit, reflü, ülser, kolit gibi hastalıkların tedavisine yardım eder

        • 4

          2) Diyabeti kontrol altına alır

          Bu renkli meyvenin anti diyabetik etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Kudret narı kan şekerini düşürür ve lifli yapısıyla diyabeti kontrol altına almaya yardımcı olur.

        • 5

          3) Demir eksikliğine bağlı anemiyle mücadele eder

          Demir eklikliği günümüz insanının en çok uğraştığı sağlık sorunlarından biri. Kudret narı da bu sorunu ve bu soruna bağlı gelişen anemiyi önlemede önemli bir role sahip. Demir açısından zengin olan kudret narı kırmızı kan hücrelerinin oluşmasında da rol oynar.

        • 6

          4) Enfeksiyon hastalıklarıyla mücade eder

          Vücudumuz zaman zaman enfeksiyton kapabilir, iltihaplı hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalabilir. Kudret narı antiinflamatuar ve antiviral etkileri sayesinde bu iltihaplı hastalıkların tedavisine yardım eder.

        • 7

          5) Cilt sağlığı için faydalı

          İltihaplı hastalıklardaki antiinflamatuar ve antiviral özellikler cilt sağlığında da ekilidir. Kudret narı cildin parlaklığını artırır, cilt sağlığına destek olur.

        • 8

          6) Kolestrolü düşürür

          Kötü huylu kolestrolü kontrol altına almak için de kudret narına başvurulur. Kandaki LDL (kötü huylu kolestrol) seviyesini indirir. Kalp damar hastalıklarının meydana gelmesini önler.

        • 9

          7) Yaşlanma etkileriyle mücadele eder

          Kudret narı antioksidan etkisi bakımından da oldukça önemlidir. Yaşlanmmaya bağlı hücre asarlarının giderilmesinde ve yaşlanma etkilerinin geciktirilmesinde etkilidir.

        • 10

          8) Göz sağlığını korumaya yardım eder

          Kudret narı A vitamini deposudur demiştik. Gece görüşünü iyileştirmede oldukça pozitif etkisi olan kudret narının katarakt gibi göz hastalıklarında da tedaviye yardımcı etkisi bulunur.

        • 11

          9) Bağışık sistemini güçlendirir

          Kudret narı hem içeridiği vitaminler hem demir hem de antihistaminik ve antienflamatuar özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmekte, özellikle enfeksiyon kaynaklı hastalıklarla mücade etmeyi kolaylaştırmakta oldukça iyidir.

        • 12
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