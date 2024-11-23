Tropikal meyvelerin mutfaklarımıza girmesi henüz çok yeni. Mangoydu avokadoydu derken kudret narının sağlık için faydasına uzanan hızlı bir yolculuk yaptık. Kabakgiller familyasından bir meyve olan kudret narı ilgi çekici bir görüntüye sahip ama onu sofralarımıza getiren şey görüntüsünden ziyade sağlık için faydası oldu.