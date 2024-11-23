Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Kayserispor maçına damga vurdu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanki kaydetti. Milli maç arası öncesi Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor galibiyetleriyle hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Fenerbahçeli futbolcular bu süreçte rakip fileleri 15 kez havalandırdı.