Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Kayserispor maçına damga vurdu
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde maça ilk kez 11'de başlayan Oğuz Aydın, 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanki kaydetti. Milli maç arası öncesi Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor galibiyetleriyle hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Fenerbahçeli futbolcular bu süreçte rakip fileleri 15 kez havalandırdı.
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Sarı-lacivertlilerde mücadeleye ilk kez 11'de başlayan Oğuz Aydın, 2 gol, 1 asistle maça damga vurdu.
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Allan Saint-Maximin'in yokluğunda Mourinho'nun sol kanatta görev verdiği Oğuz, 15 ve 26. dakikalarda fileleri havalandırırken 88. dakikada Szymanski'nin golünün pasını verdi. 24 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından oldu.
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Öte yandan Kayseri maçında rakip fileleri 6 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gole imza attı.
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Kanarya, bu sezon Rizespor'a 5, Sivasspor'a ise 4 gol kaydetti. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 12 maçta gol sayısını 33'e çıkardı.
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26 MAÇTIR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 26 deplasman maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
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Kanarya, bu karşılaşmaların 24'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Bu sezon ise 6 dış saha maçında rakip filelere 21 gol gönderdi.