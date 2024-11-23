Galatasaray'da Ziyech'e Körfez kancası!
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech'in takımdan ayrılabileceği açıklanırken, yeni adresi duyuruldu.
- 1
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
- 2
Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar, gerek yabancı kontenjanı gerekse bütçe oluşturulması açısından gönderilecek oyuncular da önem taşıyor.
- 3
Bu kapsamda Cimbom'un Faslı yıldızı Hakim Ziyech için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
-
- 4
KÖRFEZ KULÜPLERİ İSTİYOR!
Bladi'nin haberine göre; 31 yaşındaki yıldıza Körfez'den birçok Arap kulübü talip olmuş durumda...
- 5
AL-ARABI'NİN ZIYECH ISRARI
Ziyech'in Orta Doğu'da halen kredisinin yüksek olduğu ve Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'nin kış transfer döneminde bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.
- 6
Sezonun bir kısmında sakat olan Ziyech, şu ana kadar 7 maçta 281 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.
-