Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'da lodos, sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları Marmara Bölgesi ve İstanbul'da ulaşım sekteye uğradı.

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İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR

İstanbul’un Anadolu yakasında kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle Çekmeköy, Sultanbeyli, Kartal ilçelerinde etkili oluyor.

Kar yağışı 12.00 saatlerinden itibaren görülmeye başladı. Soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur gözlendi.

SABİHA GÖKÇEN'DE İNİŞ TRAFİĞİ 2 SAAT DURDU

İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 2 saat uçakların inişi yapılamadı. Bu sırada uçaklar havada tur atarken, yakıt kritiğine giren uçaklar ise başka havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kuvvetli yağış ve lodos, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından yüzde 10 civarında uçuşların iptal edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuş iptali yaşandı. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu 08.39- 10.35 arası havalimanına uçakların inişi yapılamadı. Bu sırada uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren Pegasus, AJet ve diğer havayollarına ait uçaklar ise başta İzmir ve Ankara olmak üzere başka havalimanlarına yönlendirildi.

YAKIT KRİTİĞİNE GİREN UÇAKLAR İZMİR'E YÖNLENDİRİLDİ Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren Türk Hava Yolları'na ait TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da benzer durum görülürken, kalkışlarda ise kısa süreli gecikmeler yaşandı. REKLAM

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

BÜYÜKADA'DA RESTORANLARIN ÇATISI YIKILDI İstanbul'da, Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde kıyı şeridinde bulunan yan yana iki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İş saatlerinde tıka basa dolan, yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği bu restoranların olay anında boş olması büyük bir felaketi önledi.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı. Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

TELEFERİK SEFERLERİ YAPILAMADI Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor. Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek seferleri ise Küçüksu'ya uğramadan gerçekleştiriliyor.

BURSA'DA OTOBÜS DURAĞI YERİNDEN SÖKÜLDÜ Bursa'da etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle, Ankara Yolu Caddesi üzerinde ilerlemekte zorluk çeken motosikletlilere otomobiller adeta siper oldu. Rüzgarı engellemek için araçlarıyla motosikletlilerin sağından ve solundan yavaş bir şekilde ilerleyen sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rüzgarın şiddetiyle otobüs durağı yerinden söküldü.

DALGALAR KIYIYI DÖVDÜ 2 TEKNE BATTI Kocaeli'nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar adeta kıyıyı döverken, deniz ise taştı. Taşma sebebiyle yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri oluştu, 2 tekne ise battı. Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm! Haberi Görüntüle Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!