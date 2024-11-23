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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli | Son dakika haberleri

        Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

        İstanbul'da, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı şehir hatları ile deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 08:06 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:32
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        Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!
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        İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesindeki duyuruya göre, kötü hava koşulları sebebiyle saat 07.45'deki Yenikapı-Yalova, 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08.30’daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.00’daki Pendik-Yalova, 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.45’teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova seferleri ile saat 10.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.

        Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda ise aynı sebeple, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları ile Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğramasının gerçekleştirilemediği bildirildi.

        BUDO DA SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

        "08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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