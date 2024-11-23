KAR GELİYOR | Hava durumu İstanbul, bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı | Son dakika haberleri

KAR GELİYOR | Hava durumu İstanbul, bugün hava nasıl olacak, kar yağacak mı | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 GENEL YAĞIŞ: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. REKLAM

MARMARA, EGE, AKDENİZ VE BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA DÜŞÜYOR DOĞUDA YÜKSELİYOR Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

44 KENT İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" ALARM AA, tarafından hazırlanmıştır. Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Yalova. REKLAM "Turuncu" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

MARMARA'DA SAĞANAK VE FIRTINA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İstanbul’da deniz ulaşımına fırtına engeli! İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM EDİRNE: 9, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE'NİN KUZEYİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ve kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli zamanla kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. REKLAM MANİSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR Çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batısın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. ADANA: 24, Çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 22, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu. MERSİN: 21, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. REKLAM

İÇ ANADOLU'DA YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı. ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı. KAYSERİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı. KONYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. REKLAM

KARADENİZ'DE SAĞANAK VE KAR VAR Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu. REKLAM

DOĞU ANADOLU ÇOK BULUTLU OLACAK Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu. KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu. MALATYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu. VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU PARÇALI BULUTLU OLACAK Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR: 19, Parçalı ve çok bulutlu. GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu. SİİRT: 18, Parçalı ve çok bulutlu. ŞANLIURFA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.