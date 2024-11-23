Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde CHP'li meclis üyesi Hasan Bayram, yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu'nu restoranda darp etti. Sataroğlu'nun başına şişeyle vurup, ensesinden tutarak yere düşürdükten sonra tekmeleyen Bayram'ın saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı
Balıkesir'de olay, 19 Kasım'da saat 22.00 sıralarında Burhaniye ilçesinde meydana geldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP'den Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan Bayram, ZeytinEfe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Sataroğlu'nun masada tek başına oturduğu restorana geldi.
OTURACAKMIŞ GİBİ YAPIP VURMAYA BAŞLADIBurhaniye Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Hasan Bayram.
DHA'daki habere göre Sataroğlu'nun masasına yaklaşan Bayram, ilk olarak sandalyeleri çekip oturacak gibi yaptı, ardından saldırıp, darp etti.
ŞİŞEYLE BAŞINA VURDU
Bayram, masadaki şişeyle Sataroğlu'nun başına vurdu, sonra da ensesinden tutup, sürükleyerek yere düşürdü. Hakan Sataroğlu'nun yere düşmesiyle tekmelemeye başladı.
ALDIĞI DARBELERLE BAYGINLIK GEÇİRDİZeytinEfe Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Sataroğlu.
Sataroğlu başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, Hasan Bayram tekmelemeye devam etti.
İFADESİ ALINIP BIRAKILDI
İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Sataroğlu tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan Bayram ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Hakan Sataroğlu, Hasan Bayram tarafından darbedilirken mekanda oturan diğer müşterilerin olaya müdahale etmediği, masalarında yemek yemeyi sürdürdükleri görülüyor. Olay sonrası gelen bir garsonun yerde baygın yatan Sataroğlu'nu yan çevirmesi, bir süre sonra kendine gelen Sataroğlu'nun ayağa kalktığı anlar da görüntülerde yer aldı.
GAZETECİLER CEMİYETİ KINADI
İHA'daki habere göre saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.