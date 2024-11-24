Ruh halinizi iyileştiren ve kilo vermenize yardımcı olan fermentasyon: Hangi gıdaları diyetinize eklemelisiniz?

2. DAHA KOLAY SİNDİRİM

Fermentasyon, doğal şeker ve nişastaların parçalanmasını sağlar, böylece bu gıdalar sindirimi daha kolay hale gelir. Örneğin, süt ürünlerinde bulunan laktoz, fermentasyonla daha basit şekerlere dönüşür ve bu durum laktoz intoleransı olan kişiler için yoğurt, kefir ve peynir gibi ürünlerin daha uygun olmasını sağlar.