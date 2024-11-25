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        Haberler Gündem Otomobil, emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Güncel haberler

        Otomobil, emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        Ordu'da otomobilin, emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:36 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:36
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        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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        Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi.

        Samsun istikametinden Ordu istikametine seyir halinde olan Ertuğrul Can yönetimindeki otomobil, arıza yaptı.

        Bunun üzerine sürücü, otomobilini Altınordu Doğanköy mevkisinde emniyet şeridinde durdurdu. Mertcan Gültekin yönetimindeki otomobil ise emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan Ertuğrul Can, Mertcan Gültekin, Emine Can ve Nesibe Çakmakçı’yı (63) çevrede bulunan hastaneye kaldırdı.

        Otomobilde bulunan Yılmaz Can’ın (62) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesibe Çakmakçı da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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