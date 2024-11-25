Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz? Sebep bu gizli etkenler olabilir!
Sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyip yine de kilo veremiyorsanız, bunun nedeni yalnızca yedikleriniz olmayabilir. Stres, hormonlar ve diğer faktörler bu durumu tetikliyor olabilir!
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Düzenli beslenip spor yapmanıza rağmen kilolarınızdan kurtulamıyor musunuz? Belki de sorunun kaynağı düşündüğünüzden daha farklıdır. İşte fazla kiloların arkasında yatan sebepler!
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FAZLA KİLOLARIN 8 GİZLİ NEDENİ
Düzenli ve sağlıklı beslenmeye rağmen kilo veremiyor ve hatta kilo almaya devam ediyorsanız, sebebi bu problemler olabilir. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen konu hakkında önemli bilgiler verdi.
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KALİTESİZ UYKU
Yetersiz ve dengesiz uyku iştahı artıran ghrelin hormonunu yükseltir ve normalden daha çok yemek yemeye başlarız. Ayrıca beyin strese girdiğinden kortizon hormonu salgılar ve bu hormon vücuttaki ödemin en büyük sebebidir.
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UZUN SÜRELİ STRES
Uzun süreli stres neticesinde glükokortikoid hormonu salgılanır , bu hormonda yağ hücrelerinin çoğalmasını sağlar.
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MENEPOZ
Yağ artışı menopoz sırasında hemen hemen her kadında ortaya çıkma eğilimindedir.Östrojen azlığı , yaşlanma süreci, ghrelin hormonun yükselmesi ve halsizliğe bağlı hareketsiz yaşam bunların sebebi diyebilir.
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CUSHİNG SENDROMU
Kortizol hormonunun; olması gerekenden fazla, kontrol dışı yükselmesi sonucu gelişen bu sendrom vücutta çok ciddi su tutulumuna sebebiyet verir. Özelikle yüzde yuvarlak ve kırmızı bir görüntü meydana gelir.
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DOĞUM KONTROL HAPLARI
Doğum kontrol hapının doğrudan kilo aldırdığına dair bilimsel veri bulunmamaktadır. Ama vücuttaki hormonların değişmesi sebebiyle iştah artışı , hareketsiz yaşam, aşırı çikolata veya şekerli yiyecek tüketme isteği sebebiyle kişinin kilo alma durumu olabilmektedir.
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HİPOTİROİDİ
Tiroid, enerji metabolizmasını düzenleyen organlardan birisidir. Hipotiroidide bu hormonun yavaş veya hiç çalışmadığını gösteren durumdu. Bu hormon az çalıştığında vücut gerekli enerjiyi açığa çıkartamaz ve yağ olarak depo eder ve bu sebeple kişi kilo alır.
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ANTİDEPRESANLAR
Pskotrof grubu ilaçların 2 temel kilo aldırma sebebi var. Bunlardan ilki iştah artırması, ikincisi metabolizmayı yavaşlatıp vücuttan enerji atılımı engellemeleridir.
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POLİKİSTİK OVER SENDROMU
Özellikle rahim ve etrafında bulunan andominal bölgenin yağlanması sebebiyle vücut gerekli hormonları salgılayamıyor. Bu sebeple kadın regl göremiyor veya dengesiz bir şekilde görüyor.
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Bununla birlikte vücut kilo alma sürecine girdiğinden sürekli kilo almaya başlıyor. Vücut kilo aldıkça PCOS meydana geliyor. PCOS meydana geldikçe de kişi kilo alıyor anlayacağınız kötü bir döngü içerisinde bu süreç devam ediyor.