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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mustafa Denizli, HT Spor'da yorumladı: Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli, HT Spor'da yorumladı: Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli Köşe Vuruşu programında mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 22:38 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:38
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        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
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        Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli, HT Spor'daki Köşe Vuruşu programında mücadeleyi değerlendirdi.

        İşte Mustafa Denizli'den Beşiktaş-Göztepe maçı yorumu:

        "Beşiktaş'ın kanatlarını iyi kullanamadığı bir gerçek. Semih golcü... İyi bir golcü olabilir mi olabilir. Hala golcü demiyorum. Semih'in bu konuda eksikleri var. Topla fazla oynuyor. Pas vereceği yerde şut, şut atacağı yerde pas veriyor. Tecrübesiz bir futbolcu. Beşiktaş'ın orta sahası ve defansıyla arasındaki ilişki son derece kopuk. Bunu ne Gedson ne de Musrati'yle kapatamıyorlar. Oradan çıkışları zayıf Beşiktaş'ın.

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        "BU YARIŞI 100 YILDIR İZLİYORUZ"

        "Takımlarımızın bu mücadelesini severek izliyoruz ve hafta içi olan Avrupa maçlarında da bize bu hafta sonunda verdikleri haberlerden daha iyi haberler vermesini bekliyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Bu yarışı 100 yıldır seyrediyoruz. Evet bu mükemmel bir yarış zaman zaman iyi oynuyorlar kötü oynuyorlar. Başka kulvarlarda seni daha iyi mutlu edecek şekilde görmek için bu transfer politikası son derece yanlış.

        "TÜRKİYE'DE YABANCI OYUNCU SAYISI ÇOK FAZLA"

        "Türkiye'de kulüplerin borçları açıklandı. 4 kulübün 47 milyar TL borcu var. Bunları kapatacaksın ve daha güçlü kadrolar yapacaksın. Türkiye her şeyi yanlış yapıyor. Yabancı transferinde de büyük zaafiyet var. Kriteri olmayan bir yabancı transferi olmaz. Avrupa'daki büyük ligler, Avrupa Birliği dışından yapılacak oyuncu sayısını sınırlamış bunun dışında da dışarıdan aldıklarına bir kriter getirmiş. Sen yabancı sayısını 14 yaparsan Türkiye'deki gençler futbola olan ilgiyi yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Milli takımda oynayan futbolcuların bir kısmı kendi takımında oynamıyor. Genç futbolcular önüm kapalı diyor. Böyle bir transfer politikası olan ülkede gençlerin umudu azalmaya başlar. Türk futbolunun büyük başarılar kazandığı dönemdeki yabancı sayısının 3 olduğunu unutmayın. 5 değişikliğin de gözden geçirilmesi lazım. Bunlar oyunun temposunu düşüyor. Futbol süreklilik isteyen bir oyundur. Türkiye'deki yabancı oyuncu çok fazla bunu federasyonun gözden geçirmesi lazım. Buna bir kriter getirin. 6-7 tane kaliteli kriter ve yaş çizgisi koyduğun zaman bu harcadığın bütçenin biraz düşüğüne oyuncu alırsın.

        "YABANCI HAKEM GELSİN DİYENLER..."

        "Onlarda kişi tarafından eleştirilmek, hiçbir tarafı değerlendirmemek. Bunların bir insan olduğu hata yapabileceği hatta kasıt aranabileceği bir ülke olabilir mi? Bu ülkeye kim yabancı hakem gelsin diyorsa futbolla hiçbir ilgisi hatta vicdanla ilgisi olmayan insanlardır. Federasyon da takip ettiği bütün alt yapı üst yapı tüm grupları değerlendiren gruplar var. MHK'den birçoğu rahatsız birçoğu da düzgün insan olduğu söylüyor. Hakemlerin üstüne bu kadar konuşup bu kadar üzerlerine spekülasyon yaparsan bunlardan randıman alman mümkün değil.

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