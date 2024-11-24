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        Haberler Ekonomi Emlak Emlak ilanında yeni dönem - Emlak Haberleri

        Emlak ilanında yeni dönem

        Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS) emlak piyasasında nasıl bir dönüşüme neden oluyor, neler olacak? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 24.11.2024 - 15:11 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:11
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        Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EIDS), emlak sektöründe daha şeffaf ve düzenli bir piyasa yaratmak amacıyla deneme aşamasında devreye girdi. Peki bu yeni sistemin ilk uygulamasının sonuçları ne? İşte EIDS’nin getirdikleri…

        * Yeni sistem, emlak ilanlarının doğrulanmasını sağlarken aynı zamanda fiyatların düzenlenmesine katkıda bulunuyor. İlk aşamada dijital ilanlarda azalma görülürken, fiyatlarda belirli bir istikrar yakalanmaya başlandı.

        * EIDS’in getirdiği dijital kısıtlamalarla birlikte, emlakçılar ve mülk sahipleri, geçmişin etkili yöntemlerine geri dönmeye başladı.

        * Artık birçok emlak sahibi ve emlakçı, mülklerin camlarına “satılık”, “kiralık” gibi afişler yapıştırarak veya tabelalar asarak ilanlarını duyuruyor. Bu yöntem, eski zamanlarda sokak sokak gezerek ilan arama ve evlerin camlarındaki afişleri inceleme alışkanlığını canlandırıyor.

        * Eskiden emlakçılar, sokak sokak gezerek ev arayanlar gibi mahallelerde dolaşıp ilanları tarar ve mülk sahipleriyle birebir görüşmeler yaparak portföylerini genişletirdi. Şimdi yeniden, bu yüz yüze tanışma ve iletişim yöntemiyle portföylerine ekledikleri mülkler üzerinden satış ve kiralama işlemlerini hızlandırmayı hedefliyorlar. Gazete ilanlarının da bu sürece destek olduğu eski dönemin “yerinde pazarlama” stratejileri tekrar ön plana çıkmaya başladı.

        * Elektronik ilan doğrulama sistemiyle emlak sektörü bir yandan dijitalleşirken, geleneksel yöntemler de canlanarak sektörde yeni bir hibrit yapı oluşuyor. Yeniliklerle gelenekselin birleştiği bu sistemin, emlak piyasasında güveni artırarak daha sağlam bir yapı kurması bekleniyor.

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