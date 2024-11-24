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        Haberler Dünya İsrailliler, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de cumartesi protestolarını sürdürüyor | Dış Haberler

        İsrailliler, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de cumartesi protestolarını sürdürüyor

        Tel Aviv'de binlerce kişi Gazze'de ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası ve takas anlaşması talebiyle cumartesi akşamları düzenledikleri gösterilerine devam etti. Bu gösteri, Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrinin ardından düzenlenen ilk protesto oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:40 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:40
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        • 1

          İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası ve takas anlaşması talebiyle cumartesi akşamları düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti.

        • 2

          TUTUKLAMA KARARININ ARDINDAN İLK PROTESTO

          Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) birkaç gün önce Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından düzenlenen ilk protesto gösterisinde, binlerce kişi Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde toplandı.

        • 3

          Netanyahu ve kabinesindeki siyasetçiler aleyhinde ve "Hepsi hemen eve", "Yardım" gibi esirlerin evlerine dönmesini isteyen dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

        • 4

          ESİR TAKASI VE ATEŞKES ÇAĞRISI

          Tepki için davul ve düdük çalan göstericiler, İsrailli esirlerin serbest bırakılması için hükümete esir takası ve ateşkes anlaşması imzalaması çağrısında bulundu.

        • 5

          Ayrıca, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un Tel Aviv'deki konutunun önünde hükümet karşıtı bir grup protestocu toplandı.

        • 6

          Bazı esir yakınları, yaptıkları konuşmalarla hükümete esir takası anlaşması yapma çağrısında bulundu.

        • 7

          Öte yandan Batı Kudüs'te de gösteriler düzenlendi.

          Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest kalması adına hükümetten esir takası anlaşması imzalamasını talep eden yüzlerce gösterici, Batı Kudüs'te yürüyüş düzenledi.

        • 8

          Başbakan Netanyahu, "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

          Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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