İsrailliler, esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de cumartesi protestolarını sürdürüyor

Netanyahu ve kabinesindeki siyasetçiler aleyhinde ve "Hepsi hemen eve", "Yardım" gibi esirlerin evlerine dönmesini isteyen dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.