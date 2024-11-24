Türkan Şoray'dan Habertürk'e özel açıklama

Hepimizin unutmadığı öğretmenimiz / öğretmenlerimiz mutlaka vardır.

İki öğretmenim benim için özeldir.

Biri; Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nde okurken tarih öğretmenim Ümran Uğuz.

Tarihi; ezberletmez, öğretirdi.

"Mehmetçiğim! Ödevi, istediğim tarzda yapmamışsın ama çok güzel makale yazmışsın" diyerek zihnimde şimşekler çakmıştı.

Allah, sağlıklı uzun bir ömür nasip etsin.

Diğeri; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken Basın Yayın Tarihi dersimize giren dekan yardımcısı Mehmet Nuri İnuğur.

Nedense ne burs ne de yurt hakkı çıkmıştı.

"Birilerinin yaptığı hatayı biz telafi edelim" diyerek en zor zamanımda üniversitenin vakfından burs sağlamıştı.

Allah, mekânını cennet eylesin.

Öğretmenlerin, çağdaş uygarlık yolunda yeni nesillerin yetiştirilmesindeki değerinin hatırlatılması amacıyla birçok ülkede öğretmenler günü kutlanıyor.

Bakanlar Kurulu; Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' payesini 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda verdi. Bu paye, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmileşmişti.

Türkiye'de öğretmenler günü; 'Atatürk Yılı' olan 1981'den bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu gün olan 24 Kasım'da kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerin ne denli değerli kişiler olduğunu birçok özlü sözüyle ortaya koydu. O özlü sözlerinden ikisi şöyle;

• "Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."

• "Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

Türkan Şoray, Habertürk'e yaptığı açıklamada; "Keşke çok zengin olabilsem. O zaman daha çok okul yaptırmak için bütün imkânlarımı kullanırdım" dedi.

"Bana hep sorulur; “Oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz?” Tabii ki öğretmen olmak isterdim. Öğretmen olma arzumu birkaç filmde öğretmen rolüyle biraz da olsa giderdim. O filmlerden biri; Murat Soydan ile başrolü paylaştığım 1967 yapımı ‘Bir Dağ Masalı’… Öğretmen rollerinde kendimi gerçekten o çocukların öğretmenleri gibi hissettim. Onlara bir şeyler vermek, onlardan bir şeyler almak, onlarla o anlarda yaşadığım mutluluk bana o kadar iyi gelirdi ki… O duygu canlılığını hiç yitirmedi. Hâlâ çok taze bir şekilde hissediyorum. Beni yakından tanıyan herkes bilir ki öğrenim hayatımın yarım kalması bende derin üzüntülere neden oldu. Hâlâ da devam ediyor. Ancak, hayat bana başka bir yol açtığı için okul hayatım yarım kaldı. Öğretmenler, benim için çok çok kıymetli. Özellikle kendi öğretmenlerimin hiçbirini asla unutmam. Bütün öğretmenlerin, çocuklara karşı sevgi, şefkat dolu ve sebatlı olmalarını diliyorum. Çünkü öğretmenler, ailemizden sonra en çok kıymetli ve güvendiğimiz insanlardır. Bazen ailemizden bile daha ötedir. Kaç yaşına gelirsek gelelim, çocukken bir öğretmenimizin söylediği bir sözü, başımızı okşamasını asla unutmayız. Bu yüzden çok genç yaştayken kendi adıma bir okul yaptırmak istemiştim. O okul, hayatımdaki ilklerden biridir. Keşke imkânım olsa, keşke çok zengin olabilsem. O zaman daha çok okul yaptırmak için bütün imkânlarımı kullanırdım. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü sevgiyle, saygıyla kutluyorum. Hepsine bütün kalbimle sarılıyorum."

• EROL EVGİN

Erol Evgin ile kardeşi Cengiz Evgin, babaları Cevdet Evgin'in adını taşıyan ilköğretim okulunu yaptırdı.

'Cevdet Evgin İlköğretim Okulu, Van'ın Erciş ilçesi Taşlıçay Köyü'nde bulunuyor.