Türkan Şoray'dan Habertürk'e özel açıklama

Hepimizin unutmadığı öğretmenimiz / öğretmenlerimiz mutlaka vardır.

İki öğretmenim benim için özeldir.

Biri; Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nde okurken tarih öğretmenim Ümran Uğuz.

Tarihi; ezberletmez, öğretirdi.

"Mehmetçiğim! Ödevi, istediğim tarzda yapmamışsın ama çok güzel makale yazmışsın" diyerek zihnimde şimşekler çakmıştı.

Allah, sağlıklı uzun bir ömür nasip etsin.

Diğeri; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken Basın Yayın Tarihi dersimize giren dekan yardımcısı Mehmet Nuri İnuğur.

Nedense ne burs ne de yurt hakkı çıkmıştı.

"Birilerinin yaptığı hatayı biz telafi edelim" diyerek en zor zamanımda üniversitenin vakfından burs sağlamıştı.

Allah, mekânını cennet eylesin.

Öğretmenlerin, çağdaş uygarlık yolunda yeni nesillerin yetiştirilmesindeki değerinin hatırlatılması amacıyla birçok ülkede öğretmenler günü kutlanıyor.

Bakanlar Kurulu; Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' payesini 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda verdi. Bu paye, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanmasıyla resmileşmişti.

Türkiye'de öğretmenler günü; 'Atatürk Yılı' olan 1981'den bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu gün olan 24 Kasım'da kutlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerin ne denli değerli kişiler olduğunu birçok özlü sözüyle ortaya koydu. O özlü sözlerinden ikisi şöyle;

• "Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."

• "Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

• SİBEL CAN

Sibel Can, henüz 42 yaşındayken hayatını kaybeden babası Engin Can Güre'nin adına 2002'de İstanbul'un Esenler ilçesinde 'Engin Can Güre İlkokulu'nu yaptırdı.