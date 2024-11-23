Boğularak öldürülen Narin’in kusmuk izleri ortaya çıktı

Türkiye gündemini sarsan, Narin Güran cinayetindeki sır perde aralanmadı. "Kim tarafından? Nerede ve neden öldürdü?" diye merak edilen Narin’in cinayetinde bu soru işaretleri giderilemedi. Tüm bu soruların cevabı merak edilirken, yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 8 Eylül günü cansız bedeni Eğertutmaz dere yatağında çuval içinde bulunan Narin’le ilgili hazırlanan detaylı Adlı Tıp Raporunda yeni bilgiler ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin’in ölümü ‘Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı’ denildi. Boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Narin’in kusmuk izleri, ahırda, evde, amca Salim Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın kullandığı araçlarda arandı.

Salim Güran’ın aracının ön şoför koltuğunda ve arka sağ kapı içinde Narin’e ait DNA bulundu. Ancak ön koltukta bulunan izlerin kusmuk mu veya idrar izi mi ne olduğu bilinmiyor. Merak edilen kusmuk izleri Narin’in çuvalında ortaya çıktı.

KIYAFETİNDE VE ÇANTASINDA

Hazırlanan Adlı Tıp raporu detaylarında, çuvalda cansız bedeni ve içinde bulunan tüm eşyalar tek tek numaralandırılarak incelendiği belirtiliyor. İncelenen eşyalar içinde Narin’in beslenme çantası üzerinde alınan sürüntü örneğinin kusmuk izi olduğu belirtildi. Ayrıca Narin’in atletinin ön yüz ortasında alınan sürüntü örneğinin de kusmuk olduğu yazılıyor. Raporda açılan çuvalda beslenme çantasının Narin’in baş sağ tarafında bulunduğu ve iplerinin düzgün kesildiği de ifade edildi.