Trump Ailesi'nin yeni yükselen yıldızları

AİLENİN GENÇ FENOMENLERİ

Başkanın en küçük oğlu Barron Trump, kamuoyu önünde neredeyse tek kelime etmedi, ancak hem medyanın bitmek bilmeyen merakına konu olmayı hem de babasının başkanlık kampanyasında etkili bir medya danışmanı olmayı başardı.

18 yaşındaki Barron'un, babası Trump'ın ağustos ayında sosyal medya fenomeni Adin Ross ile söyleşi organizasyonundan sorumlu olduğu biliniyor.

Donald Trump'ın genç erkek seçmenlerin oyunu almasını sağlayacak bazı alternatif podcast yayınlarına katılmasının da Barron'un fikri olduğu söyleniyor.