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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama! "Kasımpaşa'nın borcu bulunmamaktadır" - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama! "Kasımpaşa'nın borcu bulunmamaktadır"

        Kasımpaşa Kulübü, son dönemde bazı banka, kamu kuruluşu, sporcu ve menajerlere borcu olduğu şeklinde çıkan iddiaları yalanladı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu yalan haberlerle ilgili hukuki süreçlerin de başlatılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:22
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        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
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        Kasımpaşa Kulübü, bazı bankalara, kamu kurumlarına, kulüplere ve sporcu ile menajerlere borcu olduğu yönünde çıkan iddlaları yalanlayarak, çıkan haberlerle ilgili hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

        Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve yayın organlarında kulübümüz hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar ortaya atıldığı görülmüştür.

        Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin;

        * Hiçbir banka veya finans kuruluşuna,

        * Kamu kurumlarına (vergi, SGK Primi vb.),

        * Özel kurumlara, spor kulüplerine, sporcu ve menajerlere herhangi bir borcu bulunmamaktadır.

        Bu tür bilgi ve belgeye dayanmayan iddialar, kamuoyunu yanıltma ve kulübümüzü yıpratma amacı taşımaktadır. Bu nedenle, kulübümüzü ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

        Kasımpaşa Spor Kulübü olarak, bu tür asılsız iddiaları kınıyor ve yalan haberlerle ilgili hukuki süreçleri başlatacağımızı bildiriyoruz. Tüm taraftarlarımızı ve kamuoyunu yalnızca kulübümüzden yapılan resmi açıklamaları dikkate almaya davet ederiz.

        Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

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