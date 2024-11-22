Milli ara Beşiktaş'a yara oldu!
Geçtiğimiz milli arada Milot Rashica'yı sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta bu kez de Ernest Muçi milli takımda sakatlandı.
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Arnavutluk'un Ukrayna'ya 2-1 yenildiği maçta 11'de başlayan ve 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Ernest Muçi'den kötü haber geldi.
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Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamada Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.
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Arnavut yıldızın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor maçlarını kaçıracak olan Muçi'nin 7 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giymesi zor gözüküyor.
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Bu sezon 14 maçta görev alan Muçi, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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Siyah-beyazlılarda milli aralarda yaşanan sakatlıklar canları sıkmaya devam ediyor.
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Son olarak geçtiğimiz milli arada da Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanmıştı.
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Kosova Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı maç esnasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Rashica, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmıştı.
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Başakşehir maçında sonradan oyuna giren Rashica, Kosova Milli Takımı ile yapılan görüşmelerin ardından tedbir amaçlı olarak bu milli arada aday kadrodan çıkarılmıştı.
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Eksiklerini kapatan Rashica'nın Göztepe maçında ilk 11'de olması bekleniyor.