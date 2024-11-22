Fırça darbelerinin ardındaki gizem: Mona Lisa'dan Çığlık'a ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!

MONA LİSA: ENİGMATİK GÜLÜMSEMENİN GİZEMİ

Leonardo da Vinci'nin 1503 ve 1506 yılları arasında resmettiği Mona Lisa, dünyadaki en ünlü tablo olarak bilinir. Lisa Gherardini adında zengin bir tüccarın karısını tasvir eden bu eser, esrarengiz gülümsemesi ve bakışlarıyla sanat tarihinin en çok tartışılan eserlerinden biri olmuştur. 1911 yılında Louvre Müzesi'nden çalınan tablo, iki yıl sonra bulunmuştur. Bugün, Mona Lisa dünya çapında en çok ziyaret edilen ve değeri 800 milyon doları aşan bir şaheserdir.