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        Haberler Dünyadan Donald Trump sonrası ABD'yi ilk terk eden Ellen DeGeneres oldu - magazin haberleri

        Donald Trump sonrası ABD'yi ilk terk eden Ellen DeGeneres oldu

        ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması halinde ülkeyi terk edeceğini söyleyen Sharon Stone, Cher ve Barbra Streisand gibi isimlerin ne yapacağı merakla beklenirken, ülkeden ilk taşınan, ünlü komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:29
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        • 1

          Ünlü sunucu ve oyuncu Ellen DeGeneres, Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından ABD'yi terk etti, İngiltere'ye taşındı. Montecito'daki evini satışa çıkaran 66 yaşındaki sunucu, İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswolds bölgesine yerleşti.

          DeGeneres, İngiltere'deki evini seçimden önce satın aldı, ancak Trump'ın galibiyetinden duyduğu hayal kırıklığı sonrası ailesiyle birlikte ABD'yi terk etti.

          Bu hamle, ünlü İngiliz TV sunucusu Piers Morgan'ın da dikkatini çekti ve "Aman Tanrım... hayır!" şeklinde alaycı bir tweet'le tepki verdi.

        • 2

          Donald Trump'ın yeni basın sekreteri Karoline Leavitt, Ellen DeGeneres'in ülkesini terk edişiyle ilgili fikrinin sorulması üzerine sadece alaycı bir gülüşle yanıt verdi.

        • 3

          Ellen DeGeneres, 2022'de hakkında çıkan 'zehirli bir iş yeri ortamını teşvik etmekle' suçlandığı haberin ardından uzun yıllar yaptığı 'Ellen DeGeneres Show'u sonlandırmak zorunda kalmıştı.

          Çalışanların, iş yerinde 'ırkçılık yapıldığı ve sindirme olduğu' iddialarının yer aldığı bir haberin Buzzfeed sitesi üzerinden yayılarak yankı uyandırması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        • 4

          Ellen DeGeneres personele yolladığı e-postada özür dilemiş ve bunun bir daha yaşanmaması için her şeyi yapmakta kararlı olduğunu söylemişti.

          Şovla ilgili iddialarda suçlanan kişiler ile arasına mesafe koyduğunu söyleyen sunucu; "Benimle çalışan, bana bağlı çalışan insanlar, benim adıma konuşup beni yanlış temsil ettiler. Buna 'Dur' demek gerekiyor" demişti.

        • 5

          Suçlamalar sonrası programını bitirmek zorunda kalan Ellen DeGeneres, kendisine 'kadın düşmanlığı' yapıldığını iddia etmişti.

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