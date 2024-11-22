Donald Trump sonrası ABD'yi ilk terk eden Ellen DeGeneres oldu

Ellen DeGeneres personele yolladığı e-postada özür dilemiş ve bunun bir daha yaşanmaması için her şeyi yapmakta kararlı olduğunu söylemişti.

Şovla ilgili iddialarda suçlanan kişiler ile arasına mesafe koyduğunu söyleyen sunucu; "Benimle çalışan, bana bağlı çalışan insanlar, benim adıma konuşup beni yanlış temsil ettiler. Buna 'Dur' demek gerekiyor" demişti.