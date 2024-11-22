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Aşırı düşünmeyi durdurmanın 14 yolu

Aşırı düşünmek, belirli düşünceler üzerinde durmak veya sürekli olarak bir durumu veya olası sonucunu tahmin etmek anlamına geliyor. Zihinde bir ileri bir geri giden bu düşüncelerin pek bir yararı yok; aksine zararı çok! Belli düşüncelere takılı kalmaktan yorulduysanız, eyleme geçin, önce geri çekilin, dikkatinizi dağıtacak bir şeyler bulun, büyük resme odaklanın, meditasyon yapın, topraklama tekniğini uygulayın ve başarılarınıza odaklanın...

Giriş: 22.11.2024 - 07:30 Güncelleme: 22.11.2024 - 07:30
Demet Demirkır
Haberler Stil Aşırı düşünmeyi durdurmanın 14 yolu! Topraklama tekniği anda kalmaya yardımcı mı? - Haberler

Sonunda kendinize ayırabileceğiniz birkaç sessiz anınız oluyor; ancak hemen teşekkür e-postasını göndermeyi unuttuğunuzu veya çocuğunuzun okuluna yapmanız gereken ödemeyi düşünmeye başlıyorsunuz. Tanıdık geliyor mu?

Endişelenmek ve aşırı düşünmek insan deneyiminin bir parçası; ancak kontrol edilmediğinde yaşamınızı olumsuz etkileyebilir. Aynı düşüncelere takılıp kalmak, belirli ruh sağlığı sorunlarına yakalanma riskinizi bile artırıyor. Peki, aşırı düşünen bir kişi ne yapmalı?

ÖNCE GERİ ÇEKİLİN VE NASIL TEPKİ VERDİĞİNİZE BİR BAKIN:

Healthline'ın uzman görüşleriyle derlediği önerilere göre, düşüncelerinize yanıt verme şekliniz bazen sizi olumsuz deneyimlerinizin nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili tekrar tekrar düşünmeye veya üzerinde durmaya itebilir. Bu düşünce döngüsüne ruminasyon deniliyor ve genellikle kişinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabiliyor.

Bir dahaki sefere kendinizi sürekli zihninizde bir şeyleri tekrarlarken bulduğunuzda, bunun ruh halinizi nasıl etkilediğine dikkat edin. Kendinizi sinirli, gergin ya da suçlu mu hissediyorsunuz? Düşüncelerinizin ardındaki temel duygunun farkına varın.

DİKKATİNİZİ DAĞITACAK BİR ŞEY BULUN:

Hoşunuza giden aktivitelerde bulunarak aşırı düşünmeyi azaltabilirsiniz. Bu herkes için farklı görünebilir; ancak şu yöntemleri deneyebilirsiniz.

- Yeni bir tarifle uğraşarak yeni mutfak becerileri öğrenmek

- En sevdiğiniz egzersiz sınıfına gitmek

- Resim yapmak gibi yeni bir hobi edinmek

- Yerel bir kuruluşta gönüllülük

Düşünceleriniz sizi bunalttığında yeni bir şeye başlamak zor olabilir. Dikkatinizi dağıtacak bir şey bulmak gözünüzü korkutuyorsa, sadece gün aşırı 30 dakika gibi küçük bir zaman dilimi ayırmayı deneyin. Bu süreyi potansiyel dikkat dağıtıcıları keşfetmek veya mevcut olanlarla uğraşmak için kullanın.

DERİN BİR NEFES ALIN:

Bir dahaki sefere kendinizi düşünceleriniz arasında dönüp dururken bulduğunuzda, gözlerinizi kapatıp derin nefes almayı deneyin. Solunumun bedeniniz ve zihniniz üzerinde doğrudan bir etkisi var. Dikkatinizi dağıtmanıza ve aşırı düşünmenin fiziksel etkilerini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Bunu deneyebilirsiniz:

İşte nefesinizle gevşemenize yardımcı olacak iyi bir başlangıç egzersizi:

- Oturmak için rahat bir yer bulun. Boynunuzu ve omuzlarınızı gevşetin.

- Bir elinizi kalbinizin üzerine, diğer elinizi de karnınızın üzerine koyun.

- Yavaşça nefes alın ve nefesinizi burnunuzdan verin. Nefes alırken göğsünüzün ve karnınızın nasıl hareket ettiğine dikkat edin.

- Bu egzersizi günde 3 kez 5 dakika boyunca ya da düşünceleriniz yoğunlaştığında yapmayı deneyin.

MEDİTASYON YAPIN:

Düzenli bir meditasyon uygulaması geliştirmek, dikkatinizi içe çevirmenin ve zihninizi gergin konuşmalardan arındırmanın kanıtlarla desteklenen bir yolu. İhtiyacınız olan tek şey her gün 5 dakika ve sessiz bir yer.

Birden fazla meditasyon tekniği mevcut. Zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olacak bir teknik bulana kadar birkaç tanesini deneyin.

BÜYÜK RESME BAKIN:

Perspektif kazanmaya çalışmak, acil olmayan konular hakkında aşırı düşünmeyi azaltmanıza yardımcı olabilir. Zihninizde dolaşan tüm sorunlar bundan 5 ya da 10 yıl sonra sizi nasıl etkileyecek? Yemek için sıfırdan turta pişirmek yerine meyve tabağı almış olmanız kimsenin umurunda olacak mı?

Daha ciddi sorunlara öncelik vermek ve günlük engelleri bir kenara bırakmak, kendinizi daha az bunalmış hissetmenize yardımcı olabilir.

BAŞKASI İÇİN GÜZEL BİR ŞEY YAPIN:

Başkalarına yardım etmek sizi kendi düşüncelerinizden uzaklaştırabilir. Zor bir dönemden geçen birine nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün. Boşanma sürecinde olan arkadaşınızın birkaç saatlik çocuk bakımına mı ihtiyacı var ya da hasta olan komşunuz için market alışverişi yapabilir misiniz?

Birinin gününü daha iyi hale getirme gücüne sahip olduğunuzu fark etmek, olumsuz düşüncelerin sizi ele geçirmesini engelleyebilir. Ayrıca size düşünce akışınız yerine odaklanabileceğiniz farklı bir şey verir.

OTOMATİK OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ TANIYIN:

Otomatik olumsuz düşünceler, genellikle korku veya öfke içeren diz çöktürücü olumsuz düşünceleri ifade eder.

Otomatik olumsuz düşüncelerle nasıl mücadele edilir?

Düşüncelerinizin kaydını tutarak ve onları değiştirmek için aktif olarak çalışarak bu otomatik olumsuz düşünceleri belirleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz:

- Sizi sıkıntıya sokan durumu takip etmek için bir defter kullanın ve aklınıza gelen ilk düşünceyi kaydedin.

- Ayrıntılara indikçe, durumun neden bu olumsuz düşüncelere neden olduğunu değerlendirin.

- Yaşadığınız duyguları parçalara ayırın ve durum hakkında kendinize ne söylediğinizi belirlemeye çalışın.

- Orijinal düşüncenize bir alternatif bulun. Örneğin, doğrudan “Bu büyük bir başarısızlık olacak” düşüncesine atlamak yerine, “Gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” gibi bir şey deneyin.

BAŞARILARINIZI TAKDİR EDİN:

Aşırı düşünmenin ortasında olduğunuzda, geçen hafta yaşadığınız beş şeyi ve bunlardaki rolünüzü not etmeyi deneyin. Bunların büyük başarılar olmasına gerek yok. Belki bu hafta kahve bütçenize sadık kaldınız ya da arabanızı temizlediniz. Baktığınızda, bu küçük şeylerin nasıl biriktiğine şaşırabilirsiniz.

Yardımcı olacağını düşünüyorsanız, düşüncelerinizin sarmal oluşturduğunu fark ettiğinizde bu listeye geri dönün.

ANDA KALIN:

Meditasyon rutinine girmeye hazır değil misiniz? Kendinizi şimdiki ana yerleştirmenin pek çok başka yolu var.

İşte birkaç fikir:

Fişi çekin: Bilgisayarınızı veya telefonunuzu her gün belirli bir süre için kapatın ve bu süreyi tek bir aktiviteye ayırın.

Dikkatli yemek yiyin: En sevdiğiniz yemeklerden biriyle kendinizi şımartın. Her lokmada keyif bulmaya çalışın ve gerçekten yemeğin tadına, kokusuna ve ağzınızda nasıl hissettirdiğine odaklanın.

Dışarı çıkın: Dışarıda bir yürüyüşe çıkın, bu sadece blok etrafında hızlı bir tur olsa bile. Yol boyunca gördüklerinizin envanterini çıkarın, yanınızdan geçen kokuları veya duyduğunuz sesleri not edin.

DİĞER BAKIŞ AÇILARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN:

Bazen düşüncelerinizi susturmak için her zamanki bakış açınızın dışına çıkmanız gerekir. Dünyayı nasıl gördüğünüz yaşam deneyimleriniz, değerleriniz ve varsayımlarınız tarafından şekillendirilir. Olayları farklı bir bakış açısıyla hayal etmek, bazı gürültülerin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.

Kafanızda dönüp duran bazı düşünceleri not etmeye çalışın ve her birinin ne kadar geçerli olduğunu araştırın:

Örneğin, belki de her şeyi ayarlayacak vaktiniz olmayacağını düşündüğünüz için yaklaşan bir seyahatten endişe duyuyorsunuz. Ama gerçekten de böyle mi olacak? Bunu destekleyecek ne tür bir kanıtınız var? Bazı şeyler zamanında yapılmazsa ne olur? Acil olmayan işlerde size yardımcı olabilecek başka biri var mı?

HAREKETE GEÇİN:

Bazen, henüz somut bir eylemde bulunmadığınız için aynı düşüncelerin üzerinden tekrar tekrar geçebilirsiniz. Düşüncelerinizi yönetebileceğiniz ve yapabileceğiniz şeylere dönüştürmeye çalışın. Bir eylem planına sahip olmak rahatlamanıza yardımcı olabilir.

ÖZ ŞEFKAT PRATİĞİ YAPIN:

Geçmişteki hatalar üzerinde durmayın. Örneğin, geçen hafta yaptığınız bir şey yüzünden endişeleniyorsanız, öz şefkate yeniden odaklanmayı deneyin.

İşte başlamanız için bazı yollar:

- Stresli bir düşünceyi not alın.

- Ortaya çıkan duygulara ve bedensel tepkilere dikkat edin.

- Duygularınızın o anda sizin için doğru olduğunu kabul edin.

- "Kendimi olduğum gibi kabul edebilirim" veya "Ben yeterliyim" gibi size hitap eden bir cümle benimseyin.

KORKULARINIZI KUCAKLAYIN:

Bazı şeyler kontrolünüz dışında olabilir. Bunu kabul etmeyi öğrenmek, aşırı düşünmeyi engellemek içinbir yol olabilir. 2018 yılında yapılan bir araştırma, olumsuz düşünce ve korkuları kabul etmenin psikolojik sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Elbette bunu söylemek, yapmaktan daha kolay ve bir gecede gerçekleşmeyecek. Ancak sık sık endişelendiğiniz durumlarla yüzleşebileceğiniz küçük fırsatlar bulmaya çalışın.

YARDIM İSTEYEBİLİRSİNİZ:

Kendinizi bunalmış hissediyorsanız destek alabilirsiniz. Güvenilir bir arkadaşınızdan veya aile yakınınızdan ya da nitelikli bir terapistten destek almak, düşüncelerinizle başa çıkmak için size yardımcı olabilir.

Aşırı düşünmek çoğu zaman sıkıntıya neden olabilir. Derin nefes alarak, topraklama egzersizleri yaparak, meditasyon uygulayarak, düşüncelerinizi not alarak ve bunları uygulanabilir adımlara bölerek ve başarılarınıza odaklanarak aşırı düşünmeyi ve ruminasyonu azaltabilirsiniz.

Düşüncelerinizden ısrarla bunaldığınızı hissediyorsanız veya aşırı düşünmeyi durduramıyorsanız, başa çıkma becerileri geliştirmenize yardımcı olabilecek bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmayı düşünün.

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Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi dumandan etkilendi
Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
Merkez Bankası tarafından TL mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 15'ten, yüzde 17'ye çıkarıldı. Ayrıca yabancı para mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 5’ten yüzde 4’e düşürüldü
Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde özel halk otobüsü şoförünün, bıçaklı minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
Yetkisiz çakar kullanana ceza yağacak
Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek
Evlilikte kriz çıktı
Tuğçe Aydın ile Muhammet Aydın'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Hamile olan Tuğçe Aydın, ihanete uğradığını iddia ederken, Muhammet Aydın ise; "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur" ifadesini kullandı
Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinin dosyasında çok önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Cansız bedeni incelemeye alınan Narin’in sol avuç içinde saç teli ve birkaç adet kıl örnekleri çıktığı ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkan detaylara göre 77 nolu bulgu olarak İstanbul’a gönderilen saç teli ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi. Delil olarak elde edilen bu saç teli ve kıl örneklerinin, kime ait olduğuna dair raporda bir detay yer almıyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..
O konuşmalarda iddianameye girdi
Yasa dışı bahse teşvik iddiasından gözaltına alınan daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil’in, yasa dışı bahis ve kumarı nasıl teşvik ettiği iddia edilen 2 videosunun konuşma çözümleri de iddianamede yer aldı. Bir numaralı videosunda “Bas o zaman, bir gol daha 6 olacak” diyen Mehmet Ali Erbil ikinci videosunda Serdar Ortaç ile Ünal Orhan adındaki kişiyle yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapan çekimin detaylarında yer aldığı görülüyor. İddianamede, soruşturma dosyasına giren videoda ortamın tamamen güvenli olduğu, tehdit ya da zorlama içermediğine dikkat çekildi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...
Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
Ukrayna'nın Rusya'ya ABD ve İngiltere yapımı füzelerle iki gün peş peşe düzenlediği saldırıların ardından Rusya, 1000 günü aşan savaş boyunca ilk kez bu sabaha karşı kıtalararası balistik füze (IBM) fırlattı. Putin, "Batı gerilimi tırmandırırsa karşılık vermeye devam ederiz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Tony Radakin ile bir araya geldi. Öte yandan Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, İngiltere'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu söyledi
Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdiği kararı tanımayacaklarını söyledi
Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Galatasaray Kulübü, 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 14 Milyar 238 Milyon 942 Bin 164 TL olduğunu KAP'a açıkladı.
Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yok" dedi ve usulsüz bir durum tespit edildiğinde gereğinin yerine getirileceğini belirtti
Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in meme kanserini erken teşhis eden elektronik sütyen buluşunun hayata geçmesinde sona yaklaşılıyor. Çığır açıcı olarak değerlendirilen bu teknoloji ile her yıl 12 milyon kişinin yaşamının kurtulacağı öngörülüyor. Aynı teknoloji ile ABD özelinde meme kanseri harcamalarında yıllık 16 milyar dolar tasarruf sağlanacağını söyleyen Dağdeviren’in iki arzusu var. Ürünlerinin erişilebilir olabilmesi için ihtiyaç duydukları parayı sağlamak ve büyük şirket ile hükûmetlerin kadın sağlığı üzerine daha fazla fon ayırıp bu alanda çalışan insan sayısını artırmaları konusuna dikkat çekmek. Canan Dağdeviren’le ilgili merak edilenlerin yanıtı Haberturk.com Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun özel röportajında
Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan açıklamalar. "Dünyanın en zengin en gelişmiş kabul edilen ülkeleri dahi neredeyse bütün sektörlerde pandemi sonrasında kendi ülkelerinde üretimi önceleyen adımlar atıyorlar. Her ülkenin daha fazla öz yeterlilik kazanma içinde olması muhtemelen sürpriz olmayacak. Ben Türkiye'de bu dönemin kazanan ülkesi olacağına inanıyorum" diye konuşan Bakan Kacır, savunma sistemindeki hedefi şöyle açıkladı: "Hedef; hiç kimsenin Türkiye'nin kılına dahi zarar veremeyeceğini aklından dahi geçiremeyeceği bir sistemden bahsediyorum. Bütün akıllı sistemlerde yerlilik gayreti içindeyiz. Türkiye bütün bunlarda inanılmaz kabiliyet seti oluşturdu. Çoğu gitti azı kaldı, zoru gitti daha kolayı önümüzde"...
"Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası sponsorluğunda AKTOB tarafından düzenlenen “14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi”nin öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aran önümüzdeki yıl sonu için izlenen politikaların devam etmesi durumunda yüzde 24 - yüzde 26 arasındaki bir noktada enflasyonun bitebileceğini öngördüğünü söylerken "Yüzde 24-26'ya giden yolculuğun hala desteklenmesi, ülkede fiyat istikrarının tesisi için taraflar olarak bir bedel ödüyorsak o bedeli ödemeye devam etmemiz gereken ve herhangi bir şekilde geriye dönüş olarak algılanacak adımların da atılmaması gereken bir noktadayız" dedi. Aran TCMB'nin faiz kararına yönelik "Ben 2,88’lik ekim enflasyonunu görmeden önce kasım ayında faiz indiriminin masada olduğunu düşünüyordum. Ama bunu gördükten sonra Kasım ayında bir faiz indirimini beklemek çok mantıklı değil. O nedenle kasım ayı beklentim tabii ki sıfırlandı. Ama aralık ayını masadan kaldırmış değilim. Aralık ayında bu sefer 2,5 puanlık bir faiz indirimini hala masada ve ihtimal dahilinde görüyorum. Onun için de kasım ayı enflasyonunu görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı