Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın

Bu kadar çok düşünecek ne var?

Bir kere başladığında durmayan, yuvarlandıkça büyüyen kar topu gibi sonunda çığa dönüşen, soruların soruları doğurduğu bu düşünme haline Nolan-Hoeksema, ‘Maya Etkisi’ adını veriyor: “Hamurun mayalandıktan sonra iki katına çıkması gibi olumsuz düşünceler de bir süre sonra zihnimizin içindeki tüm alanı kaplamaya başlar, büyür ve genişler. İlk başta belli bir konuda olan düşünceler gittikçe çevrenizdeki başka olaylarla, durumlarla ilişkilenir, kendi kendinizle ilgili soruları kaplar ve daha da olumsuz hale gelir.”