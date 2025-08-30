Dünyanın en güzel bisiklet yolları

Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center'in yaptığı son araştırmaya göre geleceği görmek için bir falcıya, burçlara veya başka bir yola danıştıklarını söyleyenler arasında ilk sırada yüzde 47 ile Güney Afrika yer alırken ikinci sırada yüzde 45 ile Hindistan yer aldı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 7 oldu