Dünyanın en güzel bisiklet yolları
Dünyayı keşfetmenin tek bir yolu yok; ister uçakla, ister trenle, ister yürüyerek… ya da en keyifli seçeneklerden biriyle: bisikletle. Bisiklet tatilleri, hem daha fazla yol katetmenin en sürdürülebilir yollarından biri hem de manzaraları doyasıya yaşamanın en güzel biçimi. Time Out, dünyayı iki teker üzerinde keşfetmek isteyenler için en etkileyici rotaları seçti…
1. Loire à Vélo, Fransa
Nerede? Nevers'ten Atlantik Okyanusu'na uzanan Loire Vadisi
Uzunluk: 900 km
Süre: Hız ve kondisyonunuza göre 1–2 hafta
Fransa'nın ortasından batı kıyısına uzanan UNESCO Dünya Mirası Loire Vadisi, lezzetli yemekleri ve yumuşak tepeleriyle ünlü. Loire à Vélo parkuru ise, ünlü EuroVelo 6 rotasının batıdaki bölümünü oluşturuyor.
Yolda bağlar, nehirler ve masalsı 22 şato (örneğin Château d’Angers) bisikletçileri bekliyor.
Bölgede “Accueil Vélo” (bisikletlilere hoş geldiniz) etiketli oteller, tamir noktaları ve park alanları bulunuyor. Üstelik bisikletliler için özel tasarlanmış Loire à Vélo treni de var.
2. Trans Dinarica Rotası, Batı Balkanlar
Nerede? Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan
Uzunluk: 5 bin 500 km
Süre: 1 haftadan birkaç aya kadar
2024'te açılan Trans Dinarica, Batı Balkanlar'ın yedi ülkesini birbirine bağlayan ilk bisiklet rotası. 5 bin kilometreyi aşan uzanan parkur Slovenya'dan Kosova'ya uzanıyor.
3.Kervan Yolu, Fas
Nerede? Imilchil'den Tanca'ya
Uzunluk: 840 km
Süre: Yaklaşık 2 hafta
Fas'ın kalabalık şehirlerindeki renkli çarşıların ötesinde, Kervan Yolu bisikletçileri Sahra Çölü'nden başlayıp karlı Atlas Dağları'nı aşarak ülkenin kuzey kıyılarına götürüyor.
800 km'lik bu rota, Şafşavan gibi ünlü şehirleri ve UNESCO mirası Fez medinasını, el değmemiş manzaralar ve göçebe köyleriyle birleştiriyor. Ayrıca yolun sonunda İspanya'ya feribotla geçip yolculuğa Avrupa'da devam etmek de mümkün.
4. Shimanami Kaido, Japonya
Nerede? Seto İç Denizi, Honshu'dan Shikoku'ya
Uzunluk: 70 km
Süre: 1–2 gün
Hızlı trenleriyle ünlü olan Japonya'yı keşfetmenin bir başka yolu da Shimanami Kaido rotasında bisiklet sürmek. Hiroshima bölgesinde altı adayı birbirine bağlayan rota, bir günde tamamlanabilir.
Yol boyunca bisiklet kiralama noktaları mevcut ve neredeyse hiç yokuş yok.
5. MizMal, İrlanda
Nerede? Mizen Head’den Malin Head'e, İrlanda'nın bir ucu
Uzunluk: 845 km
Süre: Yaklaşık 1 hafta
Uzun mesafe bisikletine başlamak için ideal olan MizMal rotası, İrlanda'yı güneyden kuzeye kat ediyor. Yola Vahşi Atlantik Yolu'nun ünlü manzaraları, ıssız koylar, sarp kayalıklar eşlik ediyor.
Tecrübeli bisikletçilerin rotayı bir haftada tamamlayabileceği ifade ediliyor.
6. Carretera Austral, Şili
Nerede? Puerto Montt’tan Villa O’Higgins’e
Uzunluk: 1200 km
Süre: Deneyime bağlı olarak 25–30 gün
Zorlu bir parkur arayanlar için bu rota uygun olabilir. Route 7 olarak da bilinen bu rota, Şili Patagonya'sının kalbinden geçiyor; çevresi And Dağları zirveleri, parlayan mavi göller ve geniş açık ovalarla çevrili.
Rotanın zorlukları arasında az sayıda yeme-içme yerinin olması ve dik yokuşlar var. Ancak bu zorlukların yanında Patagonya ve Queulat Ulusal Parkları, General Carrera Gölü ve onlarca kırsal köyü ziyaret etmek mümkün.
8. Dostluk Yolu, Tibet/Nepal
Nerede? Lhasa'dan Kathmandu'ya
Uzunluk: 800 km
Süre: Deneyimli bisikletçiler için yaklaşık 20 gün
Tecrübeli bisikletçiler dünyanın en az keşfedilmiş bölgelerinden birinde, "dünyanın çatısı" Himalayalar boyunca sürüş yapabilir. 5 bin metrenin üzerindeki rotada, dağ geçitleri, karla kaplı zirveler ve antik manastırlar bulunuyor.
9. Munda Biddi Trail, Avustralya
Nerede? Perth’ten Albany’e
Uzunluk: 1067 km
Süre: 15–25 gün
Uzak Batı Avustralya'da yer alan Munda Biddi Trail, dünyanın en uzun off-road bisiklet rotalarından biri olarak öne çıkıyor. 1000 km'yi aşan rota, Perth ile Albany arasında uzanıyor. Rotanın tamamını sürmek isteyenler için özel konaklayabileceği alanlar bulunuyor.
10. Great Divide Mountain Bike Route (GDMBR), Kanada/ABD
Nerede? Banff, Kanada’dan Antelope Wells, New Mexico’ya
Uzunluk: 4300 km
Süre: 35–40 gün
Kanada ve Kuzey Amerika, bisiklet yolculuğu için farklı bir deneyim sunuyor; vahşi doğa, ulusal parklar ve kıtanın tamamını geçebileceğiniz yarış rotaları...
Great Divide rotası Alberta'dan New Mexico sınırına kadar uzanıyor ve dünyanın en uzun off-road bisiklet rotası olarak biliniyor. Rocky Dağları, Yellowstone ve Grand Teton Ulusal Parkı gibi farklı yükseklikler ve manzaralar sunuyor; kurak çöllerden, ormanlara kadar çeşitliliğin bulunduğu rotanın, bisikletçiler için sınav niteliğinde olduğu belirtiliyor.