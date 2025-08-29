UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. Kuraya ikinci torbadan giren tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Benfica'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin Kupa 2'deki rakipleri Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekilen kura sonrası belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine ikinci torbadan katıldı.
FİNAL TÜPRAŞ STADI'NDA!
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi finali, Türkiye'de oynanacak. Final karşılaşması, 20 Mayıs 2026'da İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
2025-2026 Avrupa Ligi lig aşaması maç takvimi:
1. Hafta: 24-25 Eylül 2025
2. Hafta: 2 Ekim 2025
3. Hafta: 23 Ekim 2025
4. Hafta: 6 Kasım 2025
5. Hafta: 27 Kasım 2025
6. Hafta: 11 Aralık 2025
7. Hafta: 22 Ocak 2026
8. Hafta: 29 Ocak 2026
2025-2026 Avrupa Ligi eleme turları maç takvimi:
Eleme turları play-off'ları: 19-26 Şubat 2026
Son 16 Turu: 12-19 Mart 2026
Çeyrek Finaller: 9-16 Nisan 2026
Yarı Finaller: 30 Nisan-7 Mayıs 2026
Final: 20 Mayıs 2026 (İstanbul)
İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ:
Dinamo Zagreb (D)
Aston Villa (E)
Ferencvaros (E)
Viktoria Plzen (D)
Nice (E)
FCSB (D)
Stuttgart (E)
Brann (D)