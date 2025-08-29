Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının kura çekimi Monaco'da gerçekleştirildi. Kuraya ikinci torbadan giren tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Benfica'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

        • 2

          Sarı-lacivertlilerin Kupa 2'deki rakipleri Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekilen kura sonrası belli oldu.

        • 3

          Temsilcimiz Fenerbahçe kura çekimine ikinci torbadan katıldı.

        • 4

          FİNAL TÜPRAŞ STADI'NDA!

          Bu sezon UEFA Avrupa Ligi finali, Türkiye'de oynanacak. Final karşılaşması, 20 Mayıs 2026'da İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

        • 5

          Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.

          İlk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

        • 6

          Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

          Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

        • 7

          2025-2026 Avrupa Ligi lig aşaması maç takvimi:

          1. Hafta: 24-25 Eylül 2025

          2. Hafta: 2 Ekim 2025

          3. Hafta: 23 Ekim 2025

          4. Hafta: 6 Kasım 2025

          5. Hafta: 27 Kasım 2025

          6. Hafta: 11 Aralık 2025

          7. Hafta: 22 Ocak 2026

          8. Hafta: 29 Ocak 2026

        • 8

          2025-2026 Avrupa Ligi eleme turları maç takvimi:

          Eleme turları play-off'ları: 19-26 Şubat 2026

          Son 16 Turu: 12-19 Mart 2026

          Çeyrek Finaller: 9-16 Nisan 2026

          Yarı Finaller: 30 Nisan-7 Mayıs 2026

          Final: 20 Mayıs 2026 (İstanbul)

        • 9

          İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ:

        • 10

          Dinamo Zagreb (D)

        • 11

          Aston Villa (E)

        • 12

          Ferencvaros (E)

        • 13

          Viktoria Plzen (D)

        • 14

          Nice (E)

        • 15

          FCSB (D)

        • 16

          Stuttgart (E)

        • 17

          Brann (D)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Habertürk Anasayfa