        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!

        Lausanne mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı. 2020-2021 yılları arasında da siyah-beyazlı kulübü çalıştıran ve iki kupa kazanan tecrübeli teknik adam, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaparken, bu akşamki idmanda takımın başında olması bekleniyor.

        Giriş: 29.08.2025 - 09:34 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:06
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor...

        UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elendikten sonra teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yeni hocasını çabuk buldu.

        Başkan Serdal Adalı, gece geç saatlerde görüştüğü teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.

        Siyah-beyazlılarla el sıkışan Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı.

        Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sergen Yalçın'ı resmen açıklaması ve tecrübeli teknik adamın da akşam idmanında takımın başında olması bekleniyor.

        1 SEZONDA 2 KUPA KAZANDI!

        53 yaşındaki teknik adam, 29 Ocak 2020 ile 9 Aralık 2021 arasında 2 sezona yakın Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020 - 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, Türkiye Kupası'nı da kazanma başarısını göstermişti.

