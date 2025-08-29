Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor...

UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne'a elendikten sonra teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yeni hocasını çabuk buldu.

Başkan Serdal Adalı, gece geç saatlerde görüştüğü teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılarla el sıkışan Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yaptı.

Beşiktaş'ın kısa süre içinde Sergen Yalçın'ı resmen açıklaması ve tecrübeli teknik adamın da akşam idmanında takımın başında olması bekleniyor.

1 SEZONDA 2 KUPA KAZANDI! 53 yaşındaki teknik adam, 29 Ocak 2020 ile 9 Aralık 2021 arasında 2 sezona yakın Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020 - 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, Türkiye Kupası'nı da kazanma başarısını göstermişti.