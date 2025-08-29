Habertürk
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor:'Bin liralık vergim 20 bin lira oldu'

        ‘Bin liralık vergim 20 bin lira oldu’

        Emlak vergisindeki sert artış nedeniyle şu günlerde belediyelerde sert tartışmalar yaşanıyor. Önceki gün Beykoz Belediyesi'nde tanık olduğum bir tartışma çok çarpıcıydı. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 29.08.2025 - 10:06 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:06
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Son birkaç haftanın en önemli gündemlerinden biri malum emlak vergilerindeki artış. Ay başında, emlak vergi değeri üzerinden hesaplanan emlak vergisinde 4 yılda 1 yapılan değerlemeler duyuruldu. 2026'dan itibaren baz olarak alınacak değerlemeler yapıldı ve muhtarlıklar ile e-devlet üzerinden ilan edildi. Ve ilan edilen değerler de şaşkınlık yarattı zira artışlar yüzde 1000’lere varabiliyor. Tabii itiraz yolu açık, vergi mahkemesine itiraz edilebiliyor fakat emlak vergisindeki büyük artış eleştirilere neden oluyor. Son günlerde bu mesele nedeniyle belediyelerde de sert tartışmalar yaşanıyor.

        "YAN YANA 2 EV BİRİ BİN LİRA ÖDEYECEK DİĞERİ 20 BİN LİRA"

        Önceki gün Beykoz Belediyesi’nde tanık olduğum bir tartışma çok çarpıcıydı. Muhtarlıkta askıya çıkan bedeller karşısında şaşkına dönüp soluğu belediyede alan bir vatandaş, 2026 yılı için ödeyeceği vergiyi duyunca neye uğradığını şaşırdı.

        Zira vergisi bin liradan 20 bin liraya çıkmıştı. Çünkü evi cadde üzerine kayıtlıydı. Vatandaşın asıl itiraz ettiği ilginçlik ise şuydu; Hemen yan evdeki komşusu da cadde üzerinde olmasına rağmen adres olarak yan sokağa kayıtlı olduğundan bitişikteki komşusunun vergisinde kayda değer bir artış olmuyordu. Yani yan yana 2 ev düşünün, aynı metrekareler, biri bin lira civarında vergi veriyor diğeri 20 bin lira. Belediye görevlileri, vatandaşa eylülün ilk haftasına kadar vergi mahkemesine dava açılabileceğini anlattı. Fakat tabi bu itirazdan ne sonuç çıkar bilinmez…

