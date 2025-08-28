Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki | Dış Haberler

        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki

        Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırılarına Avrupa ülkeleri tepki gösterdi. Fransa ve Almanya saldırıları kınarken, İngiltere British Council binasının hasar görmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırılarda 629 füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 16:36 Güncelleme: 28.08.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının da hasar aldığı Rusya'nın saldırılarını kınadı.

        Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın üzerine bir gecede 629 füze ve İHA (insansız hava aracı): Rusya'nın barış arzusu tam olarak bu. Terör ve barbarlık." ifadelerini kullandı.

        Macron, "Fransa, büyük acımasızlıkla yapılan bu akıl almaz saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor." ifadesini kullanarak, Ukrayna halkına desteğini ve yaşamını yitirenlerin aileleri için üzüntüsünü dile getirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

        REKLAM

        ALMANYA'DAN KINAMA

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saldırıları kınarken "Rusya gerçek yüzünü gösterdi." dedi.

        Merz açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı.

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve Avrupa Birliği'nin (AB) diplomatik temsilcilik binasının da hedef alındığı hava saldırılarını şiddetle kınayarak, Moskova'ya karşı daha sert AB yaptırımlarının uygulanabileceğini söyledi.

        Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, bir kez daha Kiev'e saldırdı ve bombaladı, siviller öldü, çocuklar öldü ve AB Temsilciliğine de saldırı düzenlendi." dedi.

        Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cuma ve cumartesi yapılması planlanan toplantıya atıfta bulunan Wadephul, "Bu, sonuçsuz kalamaz. Bu sonuçları Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği Konseyinin Savunma ve Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda görüşeceğiz." diye konuştu.

        İNGİLTERE'DEN DİPLOMATİK ADIM

        İngiltere, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus saldırıları sonucu British Council binasının hasar görmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in dün geceki saldırıları sivilleri öldürdü, evleri yıktı ve Kiev'deki British Council ve AB Delegasyonu dahil binalara zarar verdi." ifadesini kullandı.

        Bakan Lammy, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin'in Bakanlığa çağrıldığını belirterek, öldürmenin ve yıkımın durması gerektiğini vurguladı.

        İTALYA

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Rusya'ya tepki gösterdi.

        X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Meloni "Gece gerçekleşen yoğun saldırılar kimin barışın yanında kimin müzakereye inanma niyeti olmadığını gösteriyor." dedi.

        Meloni, saldırıları anlamsız olarak nitelendirdi.

        *Fotoğraf: Volodimir Zelenskiy X hesabı

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Teknofest Mavi Vatan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bursa ve Hatay'da orman yangını!
        Bursa ve Hatay'da orman yangını!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Singo transferinin maliyetini açıkladı!
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Görevden alınan Fed üyesinden Trump'a dava
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Tek başına Borsa İstanbul’un değerine yaklaştı!
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        Mehmet Ali Erbil, 6'ncı kez evlendi
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        "Yok yılı" fiyatını uçurdu: Kilosu 500 TL
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        "Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!"
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Meksika Senatosu'nda kavga
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Habertürk Anasayfa