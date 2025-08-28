Avrupa ülkelerinden Rusya'ya tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının da hasar aldığı Rusya'nın saldırılarını kınadı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın üzerine bir gecede 629 füze ve İHA (insansız hava aracı): Rusya'nın barış arzusu tam olarak bu. Terör ve barbarlık." ifadelerini kullandı.

Macron, "Fransa, büyük acımasızlıkla yapılan bu akıl almaz saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor." ifadesini kullanarak, Ukrayna halkına desteğini ve yaşamını yitirenlerin aileleri için üzüntüsünü dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

ALMANYA'DAN KINAMA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saldırıları kınarken "Rusya gerçek yüzünü gösterdi." dedi.

Merz açıklamasını X hesabı üzerinden yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği ve Avrupa Birliği'nin (AB) diplomatik temsilcilik binasının da hedef alındığı hava saldırılarını şiddetle kınayarak, Moskova'ya karşı daha sert AB yaptırımlarının uygulanabileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Rusya, bir kez daha Kiev'e saldırdı ve bombaladı, siviller öldü, çocuklar öldü ve AB Temsilciliğine de saldırı düzenlendi." dedi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da cuma ve cumartesi yapılması planlanan toplantıya atıfta bulunan Wadephul, "Bu, sonuçsuz kalamaz. Bu sonuçları Kopenhag'da yapılacak Avrupa Birliği Konseyinin Savunma ve Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda görüşeceğiz." diye konuştu. İNGİLTERE'DEN DİPLOMATİK ADIM İngiltere, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus saldırıları sonucu British Council binasının hasar görmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in dün geceki saldırıları sivilleri öldürdü, evleri yıktı ve Kiev'deki British Council ve AB Delegasyonu dahil binalara zarar verdi." ifadesini kullandı. Bakan Lammy, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin'in Bakanlığa çağrıldığını belirterek, öldürmenin ve yıkımın durması gerektiğini vurguladı.

İTALYA İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Rusya'ya tepki gösterdi. X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Meloni "Gece gerçekleşen yoğun saldırılar kimin barışın yanında kimin müzakereye inanma niyeti olmadığını gösteriyor." dedi. Meloni, saldırıları anlamsız olarak nitelendirdi.



*Fotoğraf: Volodimir Zelenskiy X hesabı