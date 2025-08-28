Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!

"GÜÇLÜ OLAN KAZANDI"

Somosfanaticos: "Basitçe söylemek gerekirse güçlü olan kazandı. Benfica, Fenerbahçe karşısında daha iyi, daha organize ve daha kaliteli bir takımdı ve özellikle ilk yarıda Türkler için birçok sorun yarattılar. İkinci yarı daha dengeliydi ancak bu Fenerbahçe'nin onları geride bıraktığı anlamına gelmiyor."