        Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Türk lokumu Mourinho'yu üzdü! - Futbol Haberleri

        Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: Türk lokumu Mourinho'yu üzdü!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş karşılaşmasında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Oynanan karşılaşma Portekiz basınında yer buldu. Ülke basını, Benfica'ya turu kazandıran golü atan Kerem Aktürkoğlu'nu öne çıkardı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 28.08.2025 - 12:11
        • 1

          Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenildiği maç Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı.

        • 2

          "BENFICA MİLYONLARCA EURO KAZANDI"

          Sicnoticias: "Benfica, Fenerbahçe'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi ve milyonlarca euro kazandı."

        • 3

          "KEREM AKTÜRKOĞLU, F.BAHÇE'Yİ ELEDİ"

          TSF: "Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Kerem Aktürkoğlu, onları Şampiyonlar Ligi'nden eledi."

        • 4

          "KADERİN CİLVESİ"

          Sportinforma: "Kaderin cilvesi: Aktürkoğlu, Fenerbahçe'yi deviren ve Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golü attı."

        • 5

          "KEREM ATTI VE F.BAHÇE'Yİ ELEDİ"

          Observador: "Bruno Lage duygusallıktan çok mantıklı davranılmasını istemişti ancak kader ironiyi seçti. Aktürkoğlu maçın tek golünü attı ve Fenerbahçe'yi eledi."

        • 6

          "TÜRK LOKUMU MOURINHO'YU ÜZDÜ"

          Desporto Ao Minuto: "Türk lokumu Jose Mourinho'yu üzdü. Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı mükemmel golle Türk rüyasına son verdi. Fenerbahçe'ye transferi çok yakın olan Türk milli futbolcu, maçın sonucunu Benfica lehine belirledi ve maçın kahramanı oldu."

        • 7

          "GÜÇLÜ OLAN KAZANDI"

          Somosfanaticos: "Basitçe söylemek gerekirse güçlü olan kazandı. Benfica, Fenerbahçe karşısında daha iyi, daha organize ve daha kaliteli bir takımdı ve özellikle ilk yarıda Türkler için birçok sorun yarattılar. İkinci yarı daha dengeliydi ancak bu Fenerbahçe'nin onları geride bıraktığı anlamına gelmiyor."

        • 8

          "KEREM MAÇIN BELİRLEYİCİSİ OLDU"

          A Bola: "Kerem Aktürkoğlu, maçın belirleyicisi oldu ve Fenerbahçe'nin kendisini neden bu kadar çok istediğini bize hatırlattı. Maçın adamı olan Aktürkoğlu milyonlarca euroluk elemeyi belirleyen golü attı, kendisini isteyen takıma darbe indirdi. Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemiyormuş gibi utangaç bir gol sevinci yaşadı."

        • 9

          "KEREM AKTÜRKOĞLU, İNTİKAM ALDI"

          Bola Na Rede: "Kerem Aktürkoğlu, başarısız transferin intikamını aldı ve Benfica'nın Fenerbahçe'ye attığı golü kaydetti."

        • 10

          "PORTEKİZ'İN İKİ TAKIMI BULUŞTU"

          FPF: Benfica'nın Fenerbahçe galibiyeti, Portekiz'in iki takımını Şampiyonlar Ligi'nde buluşturdu.

        • 11

          "KEREM NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ"

          Record: "Fenerbahçe'nin transfer hedefi olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu, Benfica adına ilk golü atarken, sevinme zamanı geldiğinde ne yapacağını bilemedi. Aktürkoğlu golün ardından kutlama sırasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Mourinho'nun da itiraf ettiği gibi Benfica daha iyiydi."

        • 12

          "MİLYONLARA BEDEL!"

          A Bola: "Aktürkoğlu milyonlara bedel!"

        • 13

          "CHAMPIONOGLU"

          Record: "Championoğlu"

