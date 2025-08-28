Özer Çak yazdı: Mourinho’nun favorisi kazandı!

Fenerbahçe bir sezona daha hayal kırıklıklarıyla başladı. Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra 90 dakika uzaklıkta olan Sarı-Lacivertliler, iki maçta da vasatın altında kaldı. Özellikle ikinci maçın henüz 3. dakikasındaki Livakovic'in kurtarışı maça dair ipuçlarını verdi. Zaten ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe golü yedi ama imdadına VAR yetişti. VAR'dan iptal edilen golde Benficalı oyuncunun o kadar boş bırakılması, henüz maçın ilk 15 dakikasında bile Fenerbahçeli oyunculardaki konsantrasyon eksikliğini gözler önüne serdi.

Bu pozisyonda Semedo sakatlandı, Mert Müldür sağ beke geçti. Oyuncular değişti ama Mourinho'nun sistemi yine değişmedi. Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Fenerbahçe yine kalesinde golü gördü fakat Vincic, Benficalı oyuncunun rakibi ittiği gerekçesiyle golü iptal etti. Çekirge 3 kere sıçrar mı? Kötü senaryolar yaşamayı alışkanlık haline getirmiş olan Fenerbahçe, transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden olan, anlaşmaya vardığı ama transferini bitiremediği Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle mücadelede geriye düştü ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe ilerleyen günlerde Kerem Aktürkoğlu transferini bitirirse, belki de kendi futbolcusunun attığı golle Şampiyonlar Ligi’nden elenen ilk kulüp olarak tarihe geçecek.

Mücadele sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da dediği gibi, "Güçlü olan taraf kazandı"; kaleye isabetli şut çekemeyen taraf ise kaybetti. Fenerbahçe, 16 senelik Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek için çıktığı maçta rakibinden 5 kilometre az koştu (Benfica: 114.3 - Fenerbahçe: 109.7). Aynı maçta isabetli şut da çekemedi. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı ve gol bulması gereken karşılaşmanın ikinci yarısında, rakip ceza sahasında sadece 2 kez topla buluşabildi (Benfica 11 kez).

Fenerbahçe'de 90 dakika sahada (!) kalan Szymanski, 23 pasının sadece 13'ünde isabet bulabildi ve %57 isabetle oynadı. 2 ortasında da isabet bulamadı. Polonyalı futbolcu, takımına sıfır şut, sıfır gol beklentisi ve 2 ofsayt katkısı (!) verebildi. Kocaelispor maçının yıldızlarından İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın mücadeleye yedek başladı. Belki de Türkiye’nin en yetenekli yerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ise hiç süre bulamadı. Jose Mourinho sisteminden vazgeçmedi ama turdan vazgeçti. Aslında sonuç sürpriz olmadı; iki maçın öncesinde ve sonrasında yaptığı açıklamalarda da söylediği gibi, Mourinho’nun favorisi Benfica, mücadeleyi de turu da kazandı.