Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

AA'daki habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

REKLAM advertisement1

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, partisinin Beyoğlu mitinginde, “Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, tek tek bakan, oradan suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, önceki AK Partili belediyenin yaptırdığının belgeleri poliste var, savcılıkta var. Hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu'nun önceki Belediyesi'nin kapısına dayan da görelim. Eğer, 'hukuk insanıyım' diyorsan, 'yolsuzluğun peşindeyim' diyorsan, 'namusum var, ben herkese eşit davranırım' diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim" demişti.

REKLAM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha sonra yaptığı açıklamada da şöyle denilmişti: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında tutuklanan İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli birtakım ihalelere ilişkin bilgiler ihtiva eden bilgi notu mahiyetindeki belgelere el konulmuş olup, evrakların muhteviyatlarının incelenmesi neticesinde anılan dosya kapsamı ile irtibatlı olmadığı anlaşıldığından, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlemlere başlanmıştır.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’e şu yanıtı vermişti: “CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir. Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir. REKLAM Özgür Özel’in önünde iki seçenek var: - İplerinden kurtulup gerçekten ‘özgür’ olmayı seçmek mi? - Yoksa kukla olarak birilerinin ‘özel’ ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?

Kendisine tavsiyemiz; sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir.”