Beşiktaş, Konferans Ligi için Lausanne karşısında: İşte Solskjaer'in 11'i!

İSVİÇRE TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 3'er galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 de yenilgi yaşadı.

Rakip ağları 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.