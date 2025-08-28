Nvidia’nın AI devrimi ile rekor kıran satışlar, trilyonluk hedefler

Dünyanın en değerli şirketi konumundaki Nvidia, ikinci çeyrek mali sonuçlarında 46,7 milyar dolar gelir elde ederek yapay zeka odaklı büyümesini sürdürdü. Geçen yıla göre yüzde 56 artan gelir, özellikle veri merkezi iş kolundaki güçlü taleple desteklenirken, net kâr yüzde 59 artışla 26,4 milyar dolara ulaştı. Ancak, üçüncü çeyrek için verilen ihtiyatlı satış tahmini yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı ve hisseler Perşembe günü erken işlemlerde yüzde 1,56 düşüşle 178,77 dolara geriledi. Nvidia CEO’su Jensen Huang, AI çip talebinin azalmadığını ve önümüzdeki on yılda 3-4 trilyon dolarlık bir altyapı harcaması öngördüğünü vurguladı.

REKOR SATIŞLAR VE AI TALEBİ

Nvidia, ikinci çeyrekte veri merkezi satışlarından 41,1 milyar dolar gelir elde etti. Bu, AI odaklı grafik işlem birimi (GPU) talebinin gücünü ortaya koyuyor. Şirketin en yeni Blackwell çipleri, bu satışların 27 milyar dolarını oluştururken, önceki nesil Hopper işlemcileri de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Huang, “Yeni bir endüstriyel devrim başladı. AI yarışı tam gaz devam ediyor” diyerek talebin sürekliliğine olan güvenini ifade etti.

ÇİN’DEKİ BELİRSİZLİK VE H20 ÇİPİ Çin-ABD arasındaki ticaret gerilimleri, Nvidia’nın Çin pazarındaki satışlarını etkiliyor. Üçüncü çeyrek satış tahmini Çin’den gelecek geliri kapsamıyor. Buna rağmen, Nvidia’nın Çin pazarı için geliştirdiği H20 çipi, bir müşteriden 650 milyon dolarlık sipariş aldı. Bu, şirketin kısıtlamalara rağmen Çin’de fırsatları değerlendirdiğini gösteriyor. HİSSELERDE DALGALANMA VE YATIRIMCI TEPKİLERİ Nvidia hisseleri, temkinli üçüncü çeyrek tahmini sonrası %1,56 düşüşle 178,77 dolara indi. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın AI yatırımlarındaki “aşırı heyecanı” eleştiren sözleri, piyasada yorgunluk sinyalleri olarak yorumlanırken, Huang bu endişeleri yersiz buldu. “Ne kadar çok alırsanız, o kadar büyürsünüz” diyen Huang, Nvidia’nın teknolojik yenilikleriyle daha fazla veri işleme kapasitesi sunarken enerji tüketimini azalttığını belirtti. BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN DESTEĞİ Nvidia’nın büyümesinde Microsoft ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımları önemli bir rol oynuyor. Huang, bu yıl 600 milyar dolarlık veri merkezi harcaması beklediğini ve 60 milyar dolarlık bir veri merkezinden Nvidia’nın yaklaşık 35 milyar dolar gelir sağlayabileceğini söyledi. Raymond James Yatırım Yönetimi’nden Matt Orton, “Büyük teknoloji şirketlerinin sermaye harcamaları, Nvidia’nın büyümesini destekliyor. AI ticaretinde herhangi bir yavaşlama belirtisi yok” dedi.

AI’NİN ALTIN ÇAĞI Huang’a göre, AI altyapı harcamaları önümüzdeki beş yılda 3-4 trilyon dolarlık bir pazara dönüşecek. Blackwell çipleri, 2026 için büyük müşteriler tarafından şimdiden rezerve edilmiş durumda. Globalt Investments’tan Thomas Martin, “Büyük teknoloji şirketlerinin devasa harcama planları, AI patlamasının henüz başlangıç aşamasında olduğunun kanıtı” yorumunu yaptı. Nvidia, teknolojik üstünlüğü ve stratejik hamleleriyle AI yarışında liderliğini korumaya kararlı.