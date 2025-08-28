Habertürk
        Komşuda bakanlıktan haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık - İş-Yaşam Haberleri

        Komşuda bakanlıktan haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık

        Yunanistan'da Çalışma Bakanlığı, işgücünde esnekliği artırmayı hedefleyen kapsamlı bir yasa tasarısını kamuoyuna sundu. Tasarı, işverenlere daha fazla esneklik tanırken çalışanlara ek izin günü imkânı sağlamayı amaçlıyor. Düzenleme; 4 gün 10 saatlik çalışma haftası, gönüllü fazla mesaiye saatlik ücrette yüzde 40 zam ve bazı işlerde 13 saate kadar vardiya seçeneği gibi önemli değişiklikler içeriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 13:55 Güncelleme: 28.08.2025 - 13:55
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Yunan Kathimerini'nin haberine göre "Herkes İçin Adil Çalışma" başlıklı 88 maddelik yasa tasarısı Çalışma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde sunuldu.

        Yasa tasarısına göre çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün ancak günde 10 saat çalışabilecek. Bu düzenleme ile hem işverenlere esneklik tanınması hem de çalışanlara 3 günlük haftalık izin imkânı sunması hedefleniyor.

        Yasa tasarısı ayrıca gönüllülük esasına dayalı olarak, bazı sektörlerde 13 saate kadar vardiyalara da izin veriyor. Ancak bakanlığa göre bu uygulama, çalışanların dinlenme hakkını ihlal etmeyecek şekilde düzenlenecek.

        Habere göre sendika veya meslek örgütü bulunmayan iş yerlerinde, işveren ile çalışan arasında bireysel anlaşmalar yapılabilecek. Bu bağlamda çalışma saatleri haftalık veya yıllık bazda (1 hafta – 12 ay arası) planlanabilecek.

        Yeni yasa ile fazla mesai gönüllü olarak yapılacak ve günde en fazla 4 saatle sınırlı olacak. Fazla mesaiye yüzde 40 oranında zamlı saatlik ücret ödenecek. Bununla beraber tasarı fazla mesai yapan çalışanlara yılda en fazla 150 saate kadar ücret ödeneceğini de belirtirken, çalışanların bu teklifi reddettiklerinde ise işten çıkarılamasını yasaklıyor.

        Tasarı, 19 Eylül 2025 tarihine kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak. Çalışma Bakanlığı, tasarının hem işverenlerin verimliliğini artıracağını hem de çalışanlara daha fazla seçenek sunacağını savunuyor.

