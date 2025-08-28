Habertürk
        Erzurum'da yer çekimi tersine dönüyor! Arabanın motoru kapalıyken bile yokuş yukarı gittiği Erzurum'un gizemli yolu!

        Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi yolu, yıllardır hem halkı hem de ziyaretçileri şaşırtıyor. Araçların yokuş yukarı gidiyormuş gibi göründüğü bu 200 metrelik alan, gizemiyle merak uyandırıyor. Peki, bu olay gerçekten doğaüstü mü yoksa göz yanılmasından mı ibaret?

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 28.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 28.08.2025 - 07:30
        • 1

          Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden Erzurum, sadece kışıyla değil, sıra dışı bir yoluyla da dikkat çekiyor. “Gizemli yol” olarak bilinen bu bölge, sürücülere fizik kurallarına meydan okuyormuş hissi veriyor. Ancak bilim insanları, gerçeğin sandığımızdan çok farklı olduğunu söylüyor!

        • 2

          OLAYIN ORTAYA ÇIKIŞI

          Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi yolunun yaklaşık 200 metrelik bir kısmı, yıllardır halk arasında “gizemli yol” olarak anılıyor.

        • 3

          Bu noktada kontağı kapatılan, vitese alınan ve frenden ayağını çeken sürücüler, araçlarının yokuş yukarı gidiyormuş gibi hareket ettiğini gözlemliyor. İlk kez deneyimleyenler için oldukça şaşırtıcı olan bu durum, yörede hem turistik hem de folklorik bir ilgi alanına dönüşmüş durumda.

        • 4

          HALK ARASINDAKİ YORUMLAR

          Gizemli yol uzun süre boyunca farklı şekillerde yorumlandı. Bazı vatandaşlar bu olayı türbenin kutsallığına bağlayarak “keramet” şeklinde değerlendirdi. Kimileri ise bölgede manyetik bir alan bulunduğunu öne sürdü.

        • 5

          Özellikle sosyal medyada paylaşılan videolar, yolun ününü Erzurum’un dışına taşıdı. Bugün hâlâ pek çok ziyaretçi, merakını gidermek için aracıyla bu noktaya gelip deneyim yapıyor.

        • 6

          BİLİMSEL GERÇEK: OPTİK YANILGI

          Ancak mühendislerin yaptığı ölçümler, gizemin arkasındaki gerçeği ortaya koydu. Makine mühendisi Fırat Aladağ’ın su terazisiyle yaptığı incelemelere göre, söz konusu yol aslında eğim olarak aşağıya doğru iniyor.

        • 7

          Çevredeki ağaçların konumu, ufuk çizgisinin eğik görünmesi ve topografyanın yarattığı perspektif bozukluğu, insan beynine yolun yukarı doğru gittiği izlenimini veriyor. Yani araçların “yokuş yukarı gidiyor” gibi görünmesi tamamen bir optik yanılsama.

        • 8

          DÜNYADAKİ BENZER ÖRNEKLER

          Erzurum’daki gizemli yol, dünyada yer çekiminin “şaşırtıcı şekilde ters çalışıyormuş gibi” göründüğü noktaların bir örneği. Hindistan’dan İtalya’ya kadar birçok ülkede benzer optik illüzyon yollar bulunuyor.

        • 9

          Bu bölgeler genellikle turistik cazibe merkezine dönüşüyor. Erzurum’daki yol da aynı şekilde hem meraklı gezginlerin hem de yerli halkın ilgisini çekiyor.

          Fotoğraf kaynak: İHA

        Yazı Boyutu
