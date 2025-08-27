Galatasaray'dan Wilfried Singo için KAP açıklaması: İstanbul'a geldi!

Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki savunmacı Wilfried Singo için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı.

Fildişili stoper ile de el sıkışan Galatasaray, genç oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Wilfried Singo, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ! Galatasaray, Wilfried Singo transferi için açıklama yaptı. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Singo, 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 699 dakika sahada kaldı. Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç stoperin güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...